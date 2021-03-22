Молодежная сборная Украины отправилась в Турцию на товарищеский турнир
Команда Ротаня начала свой учебно-тренировочный сбор
Фото прес-служби УАФ
Сегодня утром
По кадровой ситуации, по сравнению с первоначальным списком вызванных футболистов произошла одна замена. Вместо травмированного полузащитника "Десны" Богдана Билошевского вызван другой игрок средней линии - Остап Притула из "Руха".
Кроме украинской команды, в турнире сыграют молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.
Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.
- 24.03.2021. Украина — Болгария (16.00)
- 27.03.2021. Украина - Узбекистан (16.00)
- 29.03.2021. Украина - Словакия (18.00)
Время начала матчей – киевское.
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