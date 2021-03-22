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Молодежная сборная Украины отправилась в Турцию на товарищеский турнир

Молодежная сборная Украины
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Команда Ротаня начала свой учебно-тренировочный сбор

Молодежная сборная Украины отправилась в Турцию на товарищеский турнир

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня утром молодежная сборная Украины U-21 собралась в Киеве, где сдала тесты на коронавирус (все результаты - отрицательные) а вечером вылетела в Анталию на международный товарищеский турнир Antalya Cup 2021, который с 24-го по 29 марта пройдет в Турции.

По кадровой ситуации, по сравнению с первоначальным списком вызванных футболистов произошла одна замена. Вместо травмированного полузащитника "Десны" Богдана Билошевского вызван другой игрок средней линии - Остап Притула из "Руха".

Кроме украинской команды, в турнире сыграют молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

  • 24.03.2021. Украина — Болгария (16.00)
  • 27.03.2021. Украина - Узбекистан (16.00)
  • 29.03.2021. Украина - Словакия (18.00)

Время начала матчей – киевское.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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