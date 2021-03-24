Сегодня молодежная сборная Украины сыграет с Болгарией на турнире Antalya Cup
Подопечные Руслана Ротаня начинают выступления на международном турнире в Турции
Фото: УАФ
Сегодня, 24 марта, поединком с командой Болгарии молодежная сборная Украины начнет выступление на международном турнире Antalya Cup в Турции. Отметим, что 2019 "сине-желтые" стали победителями этого турнира (в 2020-м соревнования не проводились).
На этот раз, кроме украинской команды, в турнире примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана. Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.
Antalya Cup 2021
24.03.2021
Северная Македония - Казахстан (16.00)
Украина - Болгария (16.00)
25.03.2021
Узбекистан - Словакия (16.00)
26.03.2021
Болгария - Казахстан (16.00)
27.03.2021
Словакия - Северная Македония (16.00)
Украина - Узбекистан (16.00)
29.03.2021
Узбекистан - Казахстан (16.00)
Северная Македония - Болгария (17.30)
Украина - Словакия (18.00)
Приведены киевское время начала матчей.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Никита Турбаевский ("Шахтер" Донецк), Мирослав Зновенко ("Днепр-1" Днепр), Андрей Чекотун ("Олимпик" Донецк).
Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Даниил Семилет ( "Ворскла" Полтава), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Максим Таловеров ("Динамо" Ческе Будейовице Чехия).
Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все - "Мариуполь"), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк) , Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Остап Притула, Алексей Сыч (оба - "Движение" Львов), Максим Брагарь ("Черноморец" Одесса), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Евгений Исаенко ("Колос" Ковалевка), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).
Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Напомним, что соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
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