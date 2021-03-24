Сегодня молодежная сборная Украины сыграет с Болгарией на турнире Antalya Cup

Сегодня, 24 марта, поединком с командой Болгарии молодежная сборная Украины начнет выступление на международном турнире Antalya Cup в Турции. Отметим, что 2019 "сине-желтые" стали победителями этого турнира (в 2020-м соревнования не проводились).

На этот раз, кроме украинской команды, в турнире примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана. Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Antalya Cup 2021

24.03.2021

Северная Македония - Казахстан (16.00)

Украина - Болгария (16.00)

25.03.2021

Узбекистан - Словакия (16.00)

26.03.2021

Болгария - Казахстан (16.00)

27.03.2021

Словакия - Северная Македония (16.00)

Украина - Узбекистан (16.00)

29.03.2021

Узбекистан - Казахстан (16.00)

Северная Македония - Болгария (17.30)

Украина - Словакия (18.00)

Приведены киевское время начала матчей.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Никита Турбаевский ("Шахтер" Донецк), Мирослав Зновенко ("Днепр-1" Днепр), Андрей Чекотун ("Олимпик" Донецк).

Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Даниил Семилет ( "Ворскла" Полтава), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Максим Таловеров ("Динамо" Ческе Будейовице Чехия).

Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1" Днепр), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все - "Мариуполь"), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк) , Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Остап Притула, Алексей Сыч (оба - "Движение" Львов), Максим Брагарь ("Черноморец" Одесса), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Евгений Исаенко ("Колос" Ковалевка), Николай Кухаревич ("Рух" Львов).

Отметим, что этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отбору Евро-2023 (U-21), который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Напомним, что соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.