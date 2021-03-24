  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украинская молодёжка уступает Болгарии
В тренде

Украинская молодёжка уступает Болгарии

Молодежная сборная Украины
(5 голосов)

Наша команда проводит сборы в Анталии

Украинская молодёжка уступает Болгарии

Скриншот из видео УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская молодёжка под руководством Руслана Ротаня проиграла в стартовом матче товарищеского турнира Antalya Cup 2021.

Матч наша команда начала активней и уже в дебюте встречи забила: Назаренко очень уверенно распорядился выгодной ситуацией перед воротами и из середины штрафной левее центра пробил между голкипером и ближней стойкой. Однако вскоре болгары восстановили паритет Турбаевский после неудачного паса назад от партнёра по команде попал под прессинг и скинул снаряд сопернику, которым дальним ударом забил. А в дебюте второй половины провал в нашей обороне привёл к опасному стандарту из полукруга штрафной, который был реализован.

Украинцы провели очень неплохой первый тайм, создав моментов как минимум для трёх мячей. Но после перерыва соперники словно поменялись ролями: болгары добавили надёжности сзади, а подопечные Руслана Ротаня как минимум в начале 45-минутки стали очень много ошибаться перед своей штрафной. Как итог - пропустили второй гол, на который ничем не смогли ответить.

Следующий матч наша молодёжка проведёт 27 марта. Соперник - Узбекистан.

Украина U-21 - Болгария U-21 1:2
Голы: Назаренко 10 - Янков 21, Каменов 53
Украина U-21: Турбаевский - Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Семилет - Судаков (Очеретько 63), Сыч (Желизко 63), Бондаренко (Брагару 63) - Назаренко (Мудрик 63), Кухаревич (Притула 63), Супряга (Исаенко 63)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.03.2021 в 19:09
...всегда говорили, кумовство до добра не доведет, дико менять тренера чемпиона мира, на новоиспеченного новобранца...
Ответить
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.03.2021 в 19:04
..."чур меня", ...Супряга... По Ротаню - "ясно понятно"...
Ответить
+1
0
1156924 (Кропивницкий)
24.03.2021 в 18:36
Уважаю Ротаня как игрока. Но это же сборная Украины (пускай молодёжная). Ну не получается, ну как говорят не хочешь ср...ть, не мучай жо...у!!! До этого цикл отдали на отшлифовку "потенциального таланта" будущего "великого тренера". Ни в коем случае не считаю Данию и Румынию слабаками, но занять третье место в этой группе это называется конкретно ОБОСРАТЬСЯ. И вот начало нового этапа... Пускай какой-то второсортный турнир, так Вам с такой игрой другие не светят. Ну неужели в Болгарии пацаны намного талантливее??? Посмотрел игру, такое впечатление что собрали чуваков для какого то выставочного матча (типа прощальный матч какой то звезды), пофиг игра, пофиг результат, ну попросили собраться мы и приехали, собрались... А это уже психология, а это уже влияние тренера. ЧУВАКИ на вас страна смотрит!!! Желаю успехов Руслану Ротаню, но думаю надо пока пойти потренироваться на кошках. Опять же возвращаемся к вопросу по А. Петракову. Один тренер сделал из пацанов чемпионов мира, другой тренер из этих же пацанов (пускай не в том же составе) делает клоунов... Но тут уже вопрос к федерации. А там полный пи........
Ответить
+2
0
2.dc (Николаев)
24.03.2021 в 19:12
+100, просто нечего добавить.
Ответить
+1
0
Kela (Одесса)
24.03.2021 в 18:34
неужели у Ротаня нет мужского стержня что бы не позориться, не подводить команду и всю страну, а по мужски подать в отставку?
Ответить
+1
0
Камонплей
24.03.2021 в 18:19
Схоже давню проблему, що в нас молодіжні збірні грають успішніше за основну федерація вирішує таким дивним збоченим чином. Цілком успішно, маю сказати. Іншого логічного пояснення ігнорування факту, що Руслан поки що не тягне, вигадати важко.
Ответить
+3
0
mizu (Южноукраїнськ)
24.03.2021 в 18:18
Не тягне Ротань. Чому за нього так вчепились?
Ответить
+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 18:26
если кто-то зажигает звёзды - значит кому-то это надо...
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 18:11
смотрел минут 15: во первых - полная деградация сборной (да здравствует Ротань), во вторых - не трансляция, а стоп-кадры. "доблесная" УАФ ни черта организовать не способна
Ответить
+4
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
24.03.2021 в 18:06
Такое впечатление, что наши перспективные молодые игроки превращаются в молодёжной сборной в какое-то убожество, серую однообразную массу. Сегодня при ужасной видеотрансляции не увидел ни одной толковой комбинации, обводки, удара. Ни-че-го!
Ответить
+3
0
MaximSK (Киев)
24.03.2021 в 17:57
Сегодня стало ясно что молодежка с Ротанем снова провалит отборочный турнир, нет никаких шансов, если проигрывают болгарам, то с французами и сербами вообще шансов не будет.
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...