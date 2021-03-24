Украинская молодёжка уступает Болгарии

Украинская молодёжка под руководством Руслана Ротаня проиграла в стартовом матче товарищеского турнира Antalya Cup 2021.

Матч наша команда начала активней и уже в дебюте встречи забила: Назаренко очень уверенно распорядился выгодной ситуацией перед воротами и из середины штрафной левее центра пробил между голкипером и ближней стойкой. Однако вскоре болгары восстановили паритет Турбаевский после неудачного паса назад от партнёра по команде попал под прессинг и скинул снаряд сопернику, которым дальним ударом забил. А в дебюте второй половины провал в нашей обороне привёл к опасному стандарту из полукруга штрафной, который был реализован.

Украинцы провели очень неплохой первый тайм, создав моментов как минимум для трёх мячей. Но после перерыва соперники словно поменялись ролями: болгары добавили надёжности сзади, а подопечные Руслана Ротаня как минимум в начале 45-минутки стали очень много ошибаться перед своей штрафной. Как итог - пропустили второй гол, на который ничем не смогли ответить.

Следующий матч наша молодёжка проведёт 27 марта. Соперник - Узбекистан.

Украина U-21 - Болгария U-21 1:2

Голы: Назаренко 10 - Янков 21, Каменов 53

Украина U-21: Турбаевский - Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Семилет - Судаков (Очеретько 63), Сыч (Желизко 63), Бондаренко (Брагару 63) - Назаренко (Мудрик 63), Кухаревич (Притула 63), Супряга (Исаенко 63)