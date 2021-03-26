Украина U-21 - Узбекистан U-21: видеотрансляция матча

Украинская молодёжка во время текущей международной паузы сегодня проведёт второй матч. Соперником нашей команды станет Узбекистан. Напомним, что эти встречи проходят в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. В первой игре "жёлто-синие" уступили Болгарии 1:2.

Видео трансляцию матча Украина - Узбекистан на своём Youtube-канале планирует показывать Украинская ассоциация футбола. Начало встречи в 16:00 по Киеву.

Если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь .

26 марта. Турция. Начало в 16:00

Украина - Узбекистан смотреть онлайн