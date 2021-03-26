Украина U-21 - Узбекистан U-21: видеотрансляция матча
Сбор в Турции продолжается
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Украинская молодёжка во время текущей международной паузы сегодня проведёт второй матч. Соперником нашей команды станет Узбекистан. Напомним, что эти встречи проходят в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. В первой игре
Видео трансляцию матча Украина - Узбекистан на своём Youtube-канале планирует показывать Украинская ассоциация футбола. Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол
26 марта. Турция. Начало в 16:00
Украина - Узбекистан смотреть онлайн
Популярное сейчас
- Севидов практически в Минае, Назаренко продлевает контракт. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шахтер не готов платить 10 млн за Винисиуса, реформа финансового фэйр-плей. Главные новости за 25 марта
- IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте
- Молодежная сборная Украины отправилась в Турцию на товарищеский турнир
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО