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Стал известен стартовый состав Украины U-21 на матч с Узбекистаном

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Молодежка продолжает участие в Antalya Cup

Стал известен стартовый состав Украины U-21 на матч с Узбекистаном

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 27 марта, молодежная сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок на международном турнире Antalya Cup в Турции.

На игру с Узбекистаном U-23 в стартовом составе выйдут следующие исполнители:

Чекотун – Драмбаев, Снурницын, Бражко, Алефиренко – Желизко, Очеретько, Притула – Мудрик, Исаенко, Брагару

Начало матча – в 16:00.

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
27.03.2021 в 16:31
Ротань, свали... уступи место настоящему тренеру
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