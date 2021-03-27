Стал известен стартовый состав Украины U-21 на матч с Узбекистаном
Молодежка продолжает участие в Antalya Cup
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 27 марта, молодежная сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок на международном турнире Antalya Cup в Турции.
На игру с Узбекистаном U-23 в стартовом составе выйдут следующие исполнители:
Чекотун – Драмбаев, Снурницын, Бражко, Алефиренко – Желизко, Очеретько, Притула – Мудрик, Исаенко, Брагару
Начало матча – в 16:00.
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Кююмалайнен (Київ)
27.03.2021 в 16:31
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