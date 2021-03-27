Украинская молодёжка сыграла вничью с Узбекистаном

Второй матч на сборах в Турции украинская молодёжка опять не выиграла. Теперь соперником подопечных Руслана Ротаня стал Узбекистан.

Украинский тренерский штаб полностью изменил состав по сравнению с игрой против болгар. Опять не обошлось без экспериментов: например, нападающий "Зари" Алефиренко вышел правым защитником, а опорник "Руха" Сыч закрывал эту позицию после перерыва.

Тем не менее, как и в прошлой игре сегодня сборная Украины первой забила. Драмбаев выдал крутой рейд от центрального круга с чужой лицевой, откатил Исаенко во вратарскую, а того сбили. Пенальти - 1:0. Ещё до свистка на перерыв второй гол забил Исаенко, замкнув заброс из глубины от Алефиренко, однако арбитры этот результативный удар отменили из-за офсайда.

Второй тайм начался с гола узбеков. Мы сегодня очень много проигрывали стандартов, и как раз подача со штрафного принесла сопернику успех.

С опасными моментами в течение всего матча были трудности. Украинцы иногда держали мяч по 20-30 передач в одном владении, но до удара дело не доводили. Лучший момент игры помимо двух голов был у Узбекистана: после подачи с ещё одного стандарта и удара головой от ближнего угла вратарской под стойку Чекотун среагировал и вытащил снаряд. Только перед финальным свистком команды наконец-то разбегались и обменялись неприятными уколами: у нас прострел Драмбаева не замкнули Супряга и Кухаревич, а соперник не реализовал чистый выход один на один.

Это не последний матч нашей сборной в Турции в рамках Antalya Cup. 29 марта состоится поединок против Словакии.

Украина U-21 - Узбекистан U-21 1:1

Голы: Бражко 31 (пен.) - (уточняется) 50

Украина U-21: Чекотун - Драмбаев, Снурницын (Батагов 69), Бражко, Алефиренко (Супряга 71) - Очеретько (Бондаренко 69), Желизко (Судаков 69), Притула (Сыч 46) - Мудрик (Ярмолюк 46), Исаенко (Кухаревич 69), Брагару (Кащук 46).