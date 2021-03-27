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Украинская молодёжка сыграла вничью с Узбекистаном

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Всё ещё без побед в 2021-м

Украинская молодёжка сыграла вничью с Узбекистаном

Скриншот из видео УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Второй матч на сборах в Турции украинская молодёжка опять не выиграла. Теперь соперником подопечных Руслана Ротаня стал Узбекистан.

Читайте такжеУкраина U-21 - Узбекистан U-21 1:1. Как это было

Украинский тренерский штаб полностью изменил состав по сравнению с игрой против болгар. Опять не обошлось без экспериментов: например, нападающий "Зари" Алефиренко вышел правым защитником, а опорник "Руха" Сыч закрывал эту позицию после перерыва.

Тем не менее, как и в прошлой игре сегодня сборная Украины первой забила. Драмбаев выдал крутой рейд от центрального круга с чужой лицевой, откатил Исаенко во вратарскую, а того сбили. Пенальти - 1:0. Ещё до свистка на перерыв второй гол забил Исаенко, замкнув заброс из глубины от Алефиренко, однако арбитры этот результативный удар отменили из-за офсайда.

Второй тайм начался с гола узбеков. Мы сегодня очень много проигрывали стандартов, и как раз подача со штрафного принесла сопернику успех.

С опасными моментами в течение всего матча были трудности. Украинцы иногда держали мяч по 20-30 передач в одном владении, но до удара дело не доводили. Лучший момент игры помимо двух голов был у Узбекистана: после подачи с ещё одного стандарта и удара головой от ближнего угла вратарской под стойку Чекотун среагировал и вытащил снаряд. Только перед финальным свистком команды наконец-то разбегались и обменялись неприятными уколами: у нас прострел Драмбаева не замкнули Супряга и Кухаревич, а соперник не реализовал чистый выход один на один.

Это не последний матч нашей сборной в Турции в рамках Antalya Cup. 29 марта состоится поединок против Словакии.

Украина U-21 - Узбекистан U-21 1:1
Голы: Бражко 31 (пен.) - (уточняется) 50
Украина U-21: Чекотун - Драмбаев, Снурницын (Батагов 69), Бражко, Алефиренко (Супряга 71) - Очеретько (Бондаренко 69), Желизко (Судаков 69), Притула (Сыч 46) - Мудрик (Ярмолюк 46), Исаенко (Кухаревич 69), Брагару (Кащук 46).

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (21)
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Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 19:23
Спасибо шавки !!! Поддаетесь дрессировке !!!!
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0
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
27.03.2021 в 19:06
Тренер з Ротаня ніякий.ні мотиватор ні тактик.навіть страшно уявити якби грали з Іспанією чи Німечиною.
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0
-1
Ol-g (Одесса)
27.03.2021 в 19:01
Желторотый Полоротый
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
27.03.2021 в 18:56
Роман на выход
Ответить
0
-1
Maksrovnii (Днепр)
27.03.2021 в 18:40
Нападающий правым защитником ..... дальше можно ничего не говорить
Ответить
+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 18:39
Шавки !!!! Активнее !!!! Фас !!! Куси его !!!! Куси !!!!
Ответить
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 18:25
Лошари.
Ответить
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
27.03.2021 в 18:24
Да, видно, что у Супряги затяжной кризис. Голом от него и не пахло...
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
27.03.2021 в 18:22
Пасы поперёк-назад, поперёк-назад. Так никакую команду не обыграешь. По воротам раз 5-6 ударили. Из них в створ раза 2. Это при всём при том, что и узбеки били по воротам ещё и меньше. Но могли выиграть именно они, когда в самом конце игры попали в штангу при выходе один на один...
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
27.03.2021 в 18:21
Исторический день для нашей страны. Ждём поздравлений от Седан
Ответить
0
-6
NikosFutboloidos (Chop)
27.03.2021 в 18:20
Як на мене він навіть уваги не вартий. Просто шкода молодь якій прищеплюють менталітет посередніх гравців а не переможців.
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+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
27.03.2021 в 19:27
Інші вболівають зо своїх на євро 21 а ми змушені дивитись це!! Дякуємо Русланчик.
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0
0
Мрійник (Куп'янськ)
27.03.2021 в 18:18
Супряга має пройти курс психологічного "озвірину". Шкода, коли такий талант ось так беззубо марніє у дорослому футболі
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 18:08
Ану шавки дружно начинаем лаять на Ротаня.... Обьявляю конкурс на самую пе здл ивую шавку... Награда - целое ведро помоев...Классный супчик для шавки....
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0
-10
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waleo (Киев)
27.03.2021 в 18:17
Руслан, ты?
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0
-1
avatar
waleo (Киев)
27.03.2021 в 18:18
Физрук из тебя никакой
0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 18:37
Так не называйте меня физруком....
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0
0
alex.belogubko (одесса)
27.03.2021 в 18:07
почему Ротань ещё в команде повезло что на последних минутах попал в штангу узбек --сколько можно держать это недразумение -он же гробит пацанов --с игры не могут забить помог пенальти --Павелко гони физрука хватит позора Украине если уже узбеков не могут наказать так что будет дальше--только отставка не тратьте народные деньги
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 18:10
одесский поц "переживает" за народные деньги.... цирк на дроте... чего же ты не стоишь с плакатом воэле одесской таможни....?? а...???
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+1
-9
alex.belogubko (одесса)
27.03.2021 в 18:49
харьковский дебил- сказать больше не чего иди лечись
0
0
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Кююмалайнен (Київ)
27.03.2021 в 18:00
Ротань
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+2
-1


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