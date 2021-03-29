Украина U-21 - Словакия U-21: видеотрансляция матча
Финальный матч на мартовских сборах
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Подопечные Руслана Ротаня сегодня проведут заключительный поединок во время текущей международной паузы. Соперником наших ребят станет сборная Словакии.
Напомним, эти встречи проходят в рамках международного товарищеского турнира Antalya Cup. В нём участвуют шесть сборных, но каждый участник проводит по три матча. Победитель соревнования определяется по самому большому количеству набранных очков. Украинцы с одним баллом после двух туров только на пятом месте из шести и на победу уже не претендуют.
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29 марта. Турция. Начало в 17:00
Украина U-21 - Словакия U-21 смотреть онлайн
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