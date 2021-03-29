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Украина U-21 - Словакия U-21: видеотрансляция матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Финальный матч на мартовских сборах

Украина U-21 - Словакия U-21: видеотрансляция матча

Фото: УАФ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня сегодня проведут заключительный поединок во время текущей международной паузы. Соперником наших ребят станет сборная Словакии.

Напомним, эти встречи проходят в рамках международного товарищеского турнира Antalya Cup. В нём участвуют шесть сборных, но каждый участник проводит по три матча. Победитель соревнования определяется по самому большому количеству набранных очков. Украинцы с одним баллом после двух туров только на пятом месте из шести и на победу уже не претендуют.

Следите за видео трансляцией этого матча прямо в этой новости в плеере Youtube-канала УАФ. Если у вас нет возможности увидеть игру, вы можете отслеживать результат поединка в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь.

29 марта. Турция. Начало в 17:00

Украина U-21 - Словакия U-21 смотреть онлайн

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21
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