Украина U-21 - Словакия U-21: видеотрансляция матча

Подопечные Руслана Ротаня сегодня проведут заключительный поединок во время текущей международной паузы. Соперником наших ребят станет сборная Словакии.

Напомним, эти встречи проходят в рамках международного товарищеского турнира Antalya Cup. В нём участвуют шесть сборных, но каждый участник проводит по три матча. Победитель соревнования определяется по самому большому количеству набранных очков. Украинцы с одним баллом после двух туров только на пятом месте из шести и на победу уже не претендуют.

Следите за видео трансляцией этого матча прямо в этой новости в плеере Youtube-канала УАФ. Если у вас нет возможности увидеть игру, вы можете отслеживать результат поединка в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь .

29 марта. Турция. Начало в 17:00

Украина U-21 - Словакия U-21 смотреть онлайн