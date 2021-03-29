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Молодёжная сборная Украины упустила преимущество в два гола и проиграла словакам

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

В третьем матче марта "жёлто-синие" первыми забивают и не побеждают

Молодёжная сборная Украины упустила преимущество в два гола и проиграла словакам

Фото: УАФ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

На старте поединка "жёлто-синие" создали два очень острых момента, которые завершал наш капитан сегодня и фактически центрфорвард Бондаренко. Однако в обоих случаях хавбек "Днепра-1" не попадал в створ ворот.

Постепенно словаки взяли мяч под контроль. На отдельных отрезках наша команда даже не могла перейти центральную линию. Однако украинцы давление вместе с серией угловых на свои ворота выдержали, не пропустив.

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Голы пришли во втором тайме. Первый результативный удар создал Мудрик, благодаря своей технике затащив мяч в штрафную и с края вратарской пробив над голкипером под перекладину. Вскоре снаряд во второй раз отправился за спину словацкому голкиперу: Батагов выполнил идеальную диагональ направо, где опорник "Руха" и правый защитник сборной Сыч мягко набросил на голову Вьюннику, которому из центра штрафной оставалось просто не промахнуться мимо рамки.

Видимо, наши ребята преждевременно уверовали в успех и не ожидали, что соперник продолжит атаковать. А он не просто для формальности шёл вперёд, но даже забил: подача справа, удар и добивание - с первм заданием Зновенко справился, со вторым нет. И вскоре угловой принёс-таки успех словакам, а нам разочарование из-за упущенной победы. Но это оказалось ещё не всё: провал по центральной оси и банальная стеночка поставила в ступор нашу оборону. Как следствие - третий пропущенный.

Это был последний матч для "жёлто-синих" в марте в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. Дальше - на сентябрь запланирован старт отбора на новый чемпионат Европы. Но не исключено, что к тому времени украинская молодёжка проведёт ещё какой-то товарищеский матч.

Украина U-21 - Словакия U-21 2:3
Голы: Мудрик 49, Вьюнник 56 - (уточняется) 63, (уточняется) 70, (уточняется 83)
Украина U-21: Зновенко - Вивчаренко, Батагов, Бражко, Алефиренко (Кухаревич 46) - Желизко, Очеретько, Сыч - Мудрик (Исаенко 78), Бондаренко, Вьюнник (Супряга 78)
Предупреждения: Желизко 66, Мудрик 76, Назаренко 76

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21
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Комментарии (26)
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 23:01
если уже после этого турнира Ротаня не уберут -тогда надо увольнять ВСЕХ слуг футбола и начинать надо с головы а не с дворника--толку от них НЕТ зря деньги тратят когда страна в бардаке
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Siren05 (Мариуполь)
29.03.2021 в 22:56
И немного про игру. Неважно сыграла не только команда тренеров, но и сами игроки. Я не эксперт, но на мой выпуклый непрофессиональный глаз очень слабо сыграли оба центральные защитники, правый крайний защитник и вратарь. Оба гола забили красиво. Наконец Мудрик себя показал в первом голе, отличными финтами раскрутил двух защитников и неотразимо пробил с очень острого угла. Самым заметным был Очередько. Пожалуй единственный, который заслуживает хорошей оценки за всю игру. А Супряга вышел обиженный на 15 минут матча и абсолютно ничего не сделал. Нет, сделал - при входе на поле надел капитанскую повязку ...
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 23:03
ротань убил пацанов --хватит позора
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0
0
Ol-g (Одесса)
29.03.2021 в 22:40
Никогда такого не было. И вот опять
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0
0
Kristo (Львов)
29.03.2021 в 22:38
Похоже, что Ротань внебрачный сын Павелки. Иначе чем пояснить его непотопляемость?
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 22:51
не сын а дядя
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 22:20
Ротань незаменимый, как Коваленко.
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+2
-1
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trafalgar (Запорожье)
29.03.2021 в 22:14
Петракова жаль,мужик выиграл чм и его даже вверх не просунули
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+2
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
29.03.2021 в 22:13
Ротань,иди в аматоры либо в аутсайдер люксембургской лиги
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0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.03.2021 в 22:07
Ротань готовит для первой сборной игроков с психологией неудачников? Или это спланированная диверсия?
Ответить
0
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
29.03.2021 в 22:07
ТРЕНИРУЮТ СОПЛЕЖУЮЩЕГО ротаня " брата 2 лесика!
Ответить
0
-1
Зритель (Харьков)
29.03.2021 в 21:22
А с какого перепуга самая бедная страна Европы должна хорошо играть в футбол?
Ответить
0
-4
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 21:45
Хоча би тому, що вона не найменша за розмірами та чисельністю населення.
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+4
0
Ol-g (Одесса)
29.03.2021 в 22:41
Бразилія не дуже багата. Й історія у нас.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 20:46
давно писал уберите эту пустышку Ротаня а во всём виноват Мирон - Павелко и Шева --Ротань готовит игроков для нацсборной а то что с позором проигрываем это они не видят --есть Петраков -Ковалец и много других тренеров а не физрук Ротань --гоните как страшный сон так обделаться ещё надо уметь --стыдно за Украину --после этого кто его возьмёт тренеровать команду --это худшие года молодёжки
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+4
-3
alois convalesco (Миколаів)
29.03.2021 в 20:45
осталось проиграть Верхней Вольте,Лихтенштейну и Чунга-Чанге
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+8
-2
Slavutic
29.03.2021 в 20:40
Уже даже не интересно. Об этом Ротане уже столько сказано, а воз и ныне там! Молодёжка умирает! Павелко всё похер! А у Руслика нет мужского стержня подать в отставку, как мужик! Занавес! Расходимся пацаны, нас нае.бали!
Ответить
+7
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
29.03.2021 в 20:39
Рогань ху..ло!
Ответить
+6
-3
Mexxxxx (Просяная)
29.03.2021 в 20:33
При таких результатах, проиграно все что возможно, а это ж молодежь, амбиции, азарт, то наверное проблема в тренере. Может это не его, и все.
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+6
-1
NikosFutboloidos (Chop)
29.03.2021 в 20:27
Він що не розуміє що руйнує і власну карєру. Хоча думаю має добру волосату руку в Уаф
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+7
0
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 20:25
І чому я не здивований? Бо я буду справді здивований лише якщо у Ю-21 з'явиться новий тренер.
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+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 20:22
Руслан - молодчага! По немногу, год за годом и ничейки появятся!
Ответить
+9
0
Tenma7 (Чернигов)
29.03.2021 в 20:15
В статье забыли указать, что мы заняли почетное 6е место из 6 сборных, которые учавствовали в этом турнире.
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+12
-1
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 21:04
Ну, не седьмое же..
Ответить
+3
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
29.03.2021 в 20:13
Руслан Петрович готовит гениальную молодежь для национальной команды
Ответить
+10
-1
Камонплей
29.03.2021 в 20:10
геніально!
Ответить
+10
0


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