Молодёжная сборная Украины упустила преимущество в два гола и проиграла словакам

На старте поединка "жёлто-синие" создали два очень острых момента, которые завершал наш капитан сегодня и фактически центрфорвард Бондаренко. Однако в обоих случаях хавбек "Днепра-1" не попадал в створ ворот.

Постепенно словаки взяли мяч под контроль. На отдельных отрезках наша команда даже не могла перейти центральную линию. Однако украинцы давление вместе с серией угловых на свои ворота выдержали, не пропустив.

Голы пришли во втором тайме. Первый результативный удар создал Мудрик, благодаря своей технике затащив мяч в штрафную и с края вратарской пробив над голкипером под перекладину. Вскоре снаряд во второй раз отправился за спину словацкому голкиперу: Батагов выполнил идеальную диагональ направо, где опорник "Руха" и правый защитник сборной Сыч мягко набросил на голову Вьюннику, которому из центра штрафной оставалось просто не промахнуться мимо рамки.

Видимо, наши ребята преждевременно уверовали в успех и не ожидали, что соперник продолжит атаковать. А он не просто для формальности шёл вперёд, но даже забил: подача справа, удар и добивание - с первм заданием Зновенко справился, со вторым нет. И вскоре угловой принёс-таки успех словакам, а нам разочарование из-за упущенной победы. Но это оказалось ещё не всё: провал по центральной оси и банальная стеночка поставила в ступор нашу оборону. Как следствие - третий пропущенный.

Это был последний матч для "жёлто-синих" в марте в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. Дальше - на сентябрь запланирован старт отбора на новый чемпионат Европы. Но не исключено, что к тому времени украинская молодёжка проведёт ещё какой-то товарищеский матч.

Украина U-21 - Словакия U-21 2:3

Голы: Мудрик 49, Вьюнник 56 - (уточняется) 63, (уточняется) 70, (уточняется 83)

Украина U-21: Зновенко - Вивчаренко, Батагов, Бражко, Алефиренко (Кухаревич 46) - Желизко, Очеретько, Сыч - Мудрик (Исаенко 78), Бондаренко, Вьюнник (Супряга 78)

Предупреждения: Желизко 66, Мудрик 76, Назаренко 76