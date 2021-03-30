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Кухаревич: Ротань - молодой и перспективный тренер - он знает, как найти подход к футболистам

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард отметил, что специалисту в работе помогает интеллект

Кухаревич: Ротань - молодой и перспективный тренер - он знает, как найти подход к футболистам

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич поделился мнением о главном тренере молодежной сборной Руслане Ротане. Летом он будет защищать цвета французского клуба "Труа".

- Как можешь охарактеризовать главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня?

- Это молодой и перспективный тренер, который в своей карьере увидел, как говорится, настоящий футбол. Он знает, как найти подход к футболистам. Именно его интеллектуальность помогает ему в тренерской работе.

Молодежка демонстрирует интересный, техничный и доминирующий футбол, в который очень интересно играть.

- Тот факт, что ты стал игроком молодежной сборной Украины, как-то повлиял на тебя?

- Это мне придало еще больше уверенности. В "Рух" я вернулся с совсем другими эмоциями, – сказал Кухаревич.

Напомним, что вчера был последний матч молодежной сборной Украины в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. Команда Руслана Ротаня два раза уступила Болгарии (1:2) и Словакии (2:3), и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

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В статье: Труа (Франция) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Рух

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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
30.03.2021 в 11:18
Ротань тренер по протекции Шевченко. У него задача не свои идеи воплощать, а играть по схеме национальной сборной. Вне зависимости от результата. Про Кухаревича каждый день почти новости, надеюсь за Труа мячей десять положит в следующем сезоне.
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MaximSK (Киев)
30.03.2021 в 11:14
Наверное Ротань самый слабый тренер молодежки Украины в истории, вообще ничего не получается и не получится никогда.
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