Кухаревич: Ротань - молодой и перспективный тренер - он знает, как найти подход к футболистам
Форвард отметил, что специалисту в работе помогает интеллект
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Николай Кухаревич поделился мнением о главном тренере молодежной сборной Руслане Ротане. Летом он будет защищать цвета французского клуба "Труа".
- Как можешь охарактеризовать главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня?
- Это молодой и перспективный тренер, который в своей карьере увидел, как говорится, настоящий футбол. Он знает, как найти подход к футболистам. Именно его интеллектуальность помогает ему в тренерской работе.
Молодежка демонстрирует интересный, техничный и доминирующий футбол, в который очень интересно играть.
- Тот факт, что ты стал игроком молодежной сборной Украины, как-то повлиял на тебя?
- Это мне придало еще больше уверенности. В "Рух" я вернулся с совсем другими эмоциями, – сказал Кухаревич.
Напомним, что вчера был последний матч молодежной сборной Украины в рамках товарищеского турнира Antalya Cup. Команда Руслана Ротаня два раза уступила Болгарии (1:2) и Словакии (2:3), и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).
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