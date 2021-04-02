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Денисов: Шевченко хочет от Ротаня, чтобы молодежка играла в интеллектуальный футбол

Молодежная сборная Украины
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К слову о молодежке

Денисов: Шевченко хочет от Ротаня, чтобы молодежка играла в интеллектуальный футбол

ffu.ua

Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал неутешительный результат молодежной сборной Украины на предсезонном турнире в Турции "Анталья Кап".

"Наша молодежная сборная провела предсезонный турнир в Анталье, где заняла последнее место в группе, проиграв всем и вся, и набрав один пункт.

В этом турнире Руслан Ротань просматривал ближайший резерв. Когда мы говорим о молодёжке, очень важно понимать, какие смыслы мы вкладываем. Чего мы хотим от молодежной сборной? Выигрывать трофеи, мы хотим квалифицироваться куда-то, или же план для молодёжки должен быть другой.

Если мы говорим о молодёжке, то очень важны смыслы - выигрывать трофеи или работать на рост футболистов для главной команды.

Чего хочет Андрей Шевченко от Руслана Ротаня? Он не хочет трофеев. Он хочет, чтобы Ротань экспериментировал и опробовал новые тактики. Важное условие: Шевченко хочет, чтобы наши ребята играли в сложный интеллектуальный футбол", - сказал Денисов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина U-21 Руслан Ротань Украина Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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