Денисов: Шевченко хочет от Ротаня, чтобы молодежка играла в интеллектуальный футбол
К слову о молодежке
ffu.ua
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал неутешительный результат
"Наша молодежная сборная провела предсезонный турнир в Анталье, где заняла последнее место в группе, проиграв всем и вся, и набрав один пункт.
В этом турнире Руслан Ротань просматривал ближайший резерв. Когда мы говорим о молодёжке, очень важно понимать, какие смыслы мы вкладываем. Чего мы хотим от молодежной сборной? Выигрывать трофеи, мы хотим квалифицироваться куда-то, или же план для молодёжки должен быть другой.
Если мы говорим о молодёжке, то очень важны смыслы - выигрывать трофеи или работать на рост футболистов для главной команды.
Чего хочет Андрей Шевченко от Руслана Ротаня? Он не хочет трофеев. Он хочет, чтобы Ротань экспериментировал и опробовал новые тактики. Важное условие: Шевченко хочет, чтобы наши ребята играли в сложный интеллектуальный футбол", - сказал Денисов.
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