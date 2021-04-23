Голкипер Александрии: У Ротаня большое будущее в роли главного тренера

Голкипер "Александрии" Олег Билык поделился мнением о наставнике молодежной сборной Украины Руслане Ротане и тренере вратарей Виталии Реве.

- Ты играл за сборную Украины U-21 Руслана Ротаня. Как тебе Ротань как главный тренер?

– Я думаю, у него большое будущее в роли главного тренера. Как-никак он поиграл на высоком уровне в футболе, поэтому я думаю, что Ротань может многого достичь. Главное подобрать хорошую команду, коллектив. Я думаю, что он это может сделать. Он очень много общается с футболистами, всегда поддерживает и понимает игроков, ему доверяют.

- Виталий Рева как тренер вратарей много тебе дал? И вообще, может ли он напихать, когда будет надо?

– Дал, в тренировочном процессе он даже мне пихал, потому что есть много чему учиться. Да, он хороший тренер. Как и Руслан Петрович, тоже поиграл на высоком уровне. Не так часто мы с ним встречались, там буквально неделю или две, но все равно я многому у него научился, – сказал Билык.

Напомним, что Олег Билык в составе сборной Украины U-21 провел 8 матчей, 10 раз пропускал мячи и 3 отстоял на ноль. Руслан Ротань возглавил молодежку в декабре 2018 года.