Украинская молодежка в полуфинале Мемориала Лобановского сыграет с Азербайджаном
Украина свои матчи проведет на стадионе Банникова
uaf.ua
Утвержден регламент и расписание матчей на турнире Валерия Лобановского, который состоится в Киеве в конце мая.
В этом году в традиционном турнире примут участие молодежные сборные
26 мая. Полуфиналы
Украина (U-21) - Азербайджан (U-21). Киев. НТК им. В. Банникова
Тунис (U-21) - Узбекистан (U-21). Киев. Стадион «Оболонь-Арена»
28 мая победители сыграют в финале, проигравшие – в матче за 3-е место. Украинская команда проведет свою встречу снова на стадионе Банникова.
Время поединков будет утверждено позже.
Напомним, что в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии COVID-19.
После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня в Стамбуле сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21.
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