Украинская молодежка в полуфинале Мемориала Лобановского сыграет с Азербайджаном

Утвержден регламент и расписание матчей на турнире Валерия Лобановского, который состоится в Киеве в конце мая.

В этом году в традиционном турнире примут участие молодежные сборные Украины , Азербайджана, Туниса и Узбекистана.

26 мая. Полуфиналы

Украина (U-21) - Азербайджан (U-21). Киев. НТК им. В. Банникова

Тунис (U-21) - Узбекистан (U-21). Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

28 мая победители сыграют в финале, проигравшие – в матче за 3-е место. Украинская команда проведет свою встречу снова на стадионе Банникова.

Время поединков будет утверждено позже.

Напомним, что в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии COVID-19.

После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня в Стамбуле сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21.