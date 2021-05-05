  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украинская молодежка в полуфинале Мемориала Лобановского сыграет с Азербайджаном
В тренде

Украинская молодежка в полуфинале Мемориала Лобановского сыграет с Азербайджаном

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украина свои матчи проведет на стадионе Банникова

Украинская молодежка в полуфинале Мемориала Лобановского сыграет с Азербайджаном

uaf.ua

Новина українською

Утвержден регламент и расписание матчей на турнире Валерия Лобановского, который состоится в Киеве в конце мая.

В этом году в традиционном турнире примут участие молодежные сборные Украины, Азербайджана, Туниса и Узбекистана.

26 мая. Полуфиналы

Украина (U-21) - Азербайджан (U-21). Киев. НТК им. В. Банникова

Тунис (U-21) - Узбекистан (U-21). Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

28 мая победители сыграют в финале, проигравшие – в матче за 3-е место. Украинская команда проведет свою встречу снова на стадионе Банникова.

Время поединков будет утверждено позже.

Напомним, что в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии COVID-19.

После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня в Стамбуле сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мемориал имени Валерия Лобановского Украина U-20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...