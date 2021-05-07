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Супряга, Мудрик, Сикан и еще 21 игрок в списке Ротаня на Мемориал Лобановского

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Список украинской молодёжки на майский сбор

Супряга, Мудрик, Сикан и еще 21 игрок в списке Ротаня на Мемориал Лобановского

УАФ

Новина українською

Тренерский штаб молодежной сборной Украины огласил список игроков, которые вызваны на майский сбор команды.

В рамках этого сбора, который начнется 24 мая, сине-желтые примут участие в Турнире Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции.

Главный тренер команды Руслан Ротань на этот этап подготовки вызвал 24 футболиста.

Вратари: Валентин Моргун ("Динамо"), Никита Турбаевский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Денис Кузик, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все – "Динамо"), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – "Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо"), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – "Днепр-1"), Даниил Алефиренко ("Заря"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Богдан Билошевский ("Десна"), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – "Динамо"), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер"), Николай Кухаревич ("Рух").

Резервный список: Дмитрий Мацапура ("Заря"), Марк Мампасси ("Мариуполь"), Игорь Снурницын ("Олипмик"), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Даниил Кравчук ("Ворскла"), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – "Колос"), Артур Ременяк ("Львов"), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – "Рух"), Дмитрий Крыськив ("Металлист-1925").

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 19:54
Скорее турнир переименуют, чем Ротаня уберут.
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Dany_Red (Харьков)
07.05.2021 в 19:33
Чому Ротань досі на чолі збірної?
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 19:31
когда мы не будем слышать фамилию Ротань--уберите эту пустышку хватит позорить Украину --уважайте болейщиков
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