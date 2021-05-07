Супряга, Мудрик, Сикан и еще 21 игрок в списке Ротаня на Мемориал Лобановского
Список украинской молодёжки на майский сбор
УАФ
Тренерский штаб
В рамках этого сбора, который начнется 24 мая, сине-желтые примут участие в Турнире Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции.
Главный тренер команды Руслан Ротань на этот этап подготовки вызвал 24 футболиста.
Вратари: Валентин Моргун ("Динамо"), Никита Турбаевский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").
Защитники: Денис Кузик, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все – "Динамо"), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – "Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо"), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – "Днепр-1"), Даниил Алефиренко ("Заря"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Богдан Билошевский ("Десна"), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – "Динамо"), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер"), Николай Кухаревич ("Рух").
Резервный список: Дмитрий Мацапура ("Заря"), Марк Мампасси ("Мариуполь"), Игорь Снурницын ("Олипмик"), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Даниил Кравчук ("Ворскла"), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – "Колос"), Артур Ременяк ("Львов"), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – "Рух"), Дмитрий Крыськив ("Металлист-1925").
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