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Ротань сделал замену в заявке молодежной сборной Украины на Турнир Лобановского

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Майские сборы начнутся 24 мая

Ротань сделал замену в заявке молодежной сборной Украины на Турнир Лобановского

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

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В списке игроков молодежной сборной Украины, вызванных для подготовки к участию в Турнире Валерия Лобановского и товарищеского матча с командой U-21 Турции, произошла замена.

Вместо защитника Данила Скорко ("Динамо"), которому предстоит операция на носовой перегородке, вызов получил полузащитник Артур Ременяк ("Львов").

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Валентин Моргун ("Динамо"), Никита Турбаевский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" ), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - "Мариуполь"), Александр Мельник ( "Александрия"), Максим Таловеров ( "Динамо", Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо"), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - "Днепр-1"), Даниил Алефиренко ( "Заря"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Богдан Билошевський ("Десна"), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Артур Ременяк ( Львов").

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – "Динамо"), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер"), Николай Кухаревич ("Рух").

Резервный список: Дмитрий Мацапура ("Заря"), Марк Мампасси ("Мариуполь"), Игорь Снурницын ("Олипмик"), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Даниил Кравчук ("Ворскла"), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – "Колос"), Артур Ременяк ("Львов"), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – "Рух"), Дмитрий Крыськив ("Металлист-1925").

Напомним, что в рамках майского сбора, который начнется 24 мая, сине-желтые примут участие в Турнире Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
11.05.2021 в 13:59
інша справа, шо Ротань поняття зеленого не має, що з тим всім робити
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Lion Killer (Львів)
11.05.2021 в 13:58
Ну тут вже немає такої засухи з форвардами як в головній зб, на щастя.
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0
0


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