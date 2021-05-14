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Туниса не будет на мемориале Лобановского, в регламенте турнира произошли изменения

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодежка Туниса не сможет прилететь в Киев из-за ковида

Туниса не будет на мемориале Лобановского, в регламенте турнира произошли изменения

uaf.ua

Новина українською

Произошли изменения в регламенте турнира Лобановского, который состоится в Киеве в конце мая.

Федерация футбола Туниса сообщила о невозможности прибытия на соревнования в Украине своей молодежной сборной из-за карантинных ограничений в своей стране.

Так как оперативно найти замену тунисцам не удалось, УАФ решила изменить регламент турнира.

Было принято решение провести мемориал с тремя участниками в один круг.

Таким образом, в XVII Международном турнире Валерия Лобановского примут участие молодежные сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана. Все матчи пройдут в Киеве в течение трех дней.

Расписание матчей:

26.05.2021. Украина (U-21) - Азербайджан (U-21). Киев. НТК им. В. Банникова. 18.00

27.05.2021. Азербайджан (U-21) - Узбекистан (U-21). Киев. "Оболонь-Арена". 18.00

28.05.2021. Украина (U-21) - Узбекистан (U-21). Киев. НТК им. В. Банникова. 18.00

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В статье: Украина U-21 Мемориал имени Валерия Лобановского
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Источник:
УАФ

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