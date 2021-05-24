В ворота Бахрейна Цыганков забил 80-й гол в карьере

Вчера, 23 мая, сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020.

Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном 1:1 . Забитым мячом в составе украинцев в ​​компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

Этот гол стал 80-м в профессиональной карьере 23-летнего полузащитника. Он стал 8-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах "Динамо" и сборной Украины, представляя в ней бело-синих.

60 раз Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.

К слову, в сезоне-2020/21 Цыганков забил в общей сложности 16 мячей, 8 из которых оказались решающими для его команд - 5 победных и 3 ничейных.