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В ворота Бахрейна Цыганков забил 80-й гол в карьере

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Из них 6 - за сборную

В ворота Бахрейна Цыганков забил 80-й гол в карьере

uaf.ua

Новина українською

Вчера, 23 мая, сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020.

Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном 1:1. Забитым мячом в составе украинцев в ​​компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

Этот гол стал 80-м в профессиональной карьере 23-летнего полузащитника. Он стал 8-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах "Динамо" и сборной Украины, представляя в ней бело-синих.

60 раз Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.

К слову, в сезоне-2020/21 Цыганков забил в общей сложности 16 мячей, 8 из которых оказались решающими для его команд - 5 победных и 3 ничейных.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 16:53
Пускай это видео наши нападающие смотрят, что-бы не забывали зачем на поле выходят.
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