Украинская молодежка начала подготовку к турниру Лобановского

Сегодня утром м олодежная сборная Украины в Киеве и начала подготовку к турниру Лобановского.

В команде снова не обошлось без изменений. Вчера повреждения колена в поединке чемпионата Латвии получил полузащитник "Валмиеры" Иван Желизко, а нападающий "Руха" Николай Кухаревич так и не сумел полностью восстановиться после полученной еще в апреле травмы. В сборную довызван полузащитник "Руха" Иван Литвиненко. Таким образом, к работе стали 22 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Воротарі: Валентин Моргун ("Динамо" Київ), Микита Турбаєвський ("Шахтар" Донецьк), Кіріл Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва — "Маріуполь"), Ігор Снурніцин ("Олімпік" Донецьк), Максим Таловєров ("Динамо", Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов, Єгор Ярмолюк (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Даниїл Алефіренко ("Зоря" Луганськ), Михайло Мудрик ("Шахтар" Донецьк), Олег Очеретько ("Маріуполь"), Данило Кравчук ("Ворскла" Полтава), Артур Ременяк ("Львів"), Іван Литвиненко ("Рух" Львів).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва — "Динамо" Київ), Данило Сікан ("Маріуполь"), Богдан В'юнник ("Шахтар" Донецьк).

Первая тренировка носила втягивающий характер. Завтра у команды - теоретическое занятие и предигровая тренировки, а 26-го числа - старт на Турнире Валерия Лобановского.