Кухаревич: У меня повреждена боковая связка колена, в сборной U-21 решили не рисковать
Восстановление займет две недели
fcrukh.com
Нападающий "
"С большим нетерпением ждал сборы молодежной сборной Украины потому, что некоторое время был без футбола, ведь получил травму в конце сезона. У меня повреждена боковая связка колена. Все делал для того, чтобы успеть восстановиться к началу сбора. В конце концов, мне еще нужен определенный период времени, чтобы полностью быть готовым к нагрузкам.
Важно, чтобы не случилось рецидива. Думаю, еще максимум две недели и я буду полностью готов к работе.
В сборную я также всегда приезжаю с великолепными эмоциями. На этот раз решили, что не нужно рисковать. Нужно здоровым и с новыми силами готовиться к следующему сезону", – сказал Кухаревич.
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