Кухаревич: У меня повреждена боковая связка колена, в сборной U-21 решили не рисковать

Нападающий " Руха " Николай Кухаревич рассказал о своей травме, которая не позволила ему сыграть за молодежную сборную Украины на Мемориале Лобановского.

"С большим нетерпением ждал сборы молодежной сборной Украины потому, что некоторое время был без футбола, ведь получил травму в конце сезона. У меня повреждена боковая связка колена. Все делал для того, чтобы успеть восстановиться к началу сбора. В конце концов, мне еще нужен определенный период времени, чтобы полностью быть готовым к нагрузкам.

Важно, чтобы не случилось рецидива. Думаю, еще максимум две недели и я буду полностью готов к работе.

В сборную я также всегда приезжаю с великолепными эмоциями. На этот раз решили, что не нужно рисковать. Нужно здоровым и с новыми силами готовиться к следующему сезону", – сказал Кухаревич.