Ротань: Уже хватит постоянно пытаться понять каждого, уже нужно нести ответственность за результат
На Мемориале Лобановского во главу угла ставится результат
uaf.ua
Главный тренер
"Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже хватит постоянно пытаться понять каждого, уже нужно нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являются победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку. Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.
С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки из которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но эти команды мы не обращаем внимания, а прежде всего сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа.
Приглашаем болельщиков на турнир. Для нас это поддержка, дополнительный стимул для ребят. Мы постараемся не подвести. Надеемся перед болельщиками показать качественную игру команды, которая борется за результат и победу в турнире", - сказал Ротань.
Напомним, что на турнире украинская молодежка сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном.
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