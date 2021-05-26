Мудрик, Супряга и Сикан выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Азербайджана
Сегодня в Киеве стартует Мемориал Лобановского
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня в Киеве стартует традиционный товарищеский турнир Валерия Лобановского.
В первом поединке сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Азербайджана.
Стартовый состав сборной Украины на матч.
Запасные: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алифиренко, Ярмолюк, Литвиненко, Кравчук, Вьюнник, Ванат
Напомним, что поединок начнется в 17:00.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 17:49
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Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 17:21
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