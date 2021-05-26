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Мудрик, Супряга и Сикан выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Азербайджана

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Сегодня в Киеве стартует Мемориал Лобановского

Мудрик, Супряга и Сикан выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Азербайджана

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня в Киеве стартует традиционный товарищеский турнир Валерия Лобановского.

В первом поединке сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Азербайджана.

Стартовый состав сборной Украины на матч.

Украина U-21: Моргун, Вивчаренко, Таловеров, Драмбаев, Кузик, Бражко, Батагов, Очеретько, Мудрик, Супряга, Сикан

Запасные: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Алифиренко, Ярмолюк, Литвиненко, Кравчук, Вьюнник, Ванат

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 17:49
Діти будуть бавитись?
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Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 17:21
Ну давайте посмотрим ещё один матч и может теперь поймём что ротань бездарь! Гнать ротаня,всегда хорошая молодежь у нас была но с ней не умеют работать!!! Так может иностранного тренера позвать в молодёжку????
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