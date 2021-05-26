У хавбека молодежки Очеретько подозрение на перелом ноги

В матче со сборной Азербайджана (0:1) получил серьезную травму полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько .

Как сообщил главный тренер украинской команды Руслан Ротань, у игрока подозрение на перелом.

"По предварительной информации, у него перелом. И это самое большое поражение сегодня. Хочется пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Ротань.

Напомним, что Очеретько играет за "Мариуполь". В минувшем сезоне в 18 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.