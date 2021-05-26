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У хавбека молодежки Очеретько подозрение на перелом ноги

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек получил травму в матче с Азербайджаном

У хавбека молодежки Очеретько подозрение на перелом ноги

УАФ

Новина українською

В матче со сборной Азербайджана (0:1) получил серьезную травму полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько.

Как сообщил главный тренер украинской команды Руслан Ротань, у игрока подозрение на перелом.

"По предварительной информации, у него перелом. И это самое большое поражение сегодня. Хочется пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Ротань.

Напомним, что Очеретько играет за "Мариуполь". В минувшем сезоне в 18 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Украина U-21 ФК Мариуполь Олег Очеретько
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 21:42
Тренера клубов не давайте игроков в молодёжку Ротаню он их калечит --его надо убирать всё проиграл не одного выиграша и не подаёт в отставку -сколько можно его терпеть--верните Петракова который сделал из них ЧМ а этот физрук опозорил Украину -стыдно на это смотреть а Павелко и слуги футбола молчат --ГОНИТЕ
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Magistr (Запорожье)
26.05.2021 в 22:21
А как же он его выгонит. Это ж его кореш. Вот потому мы так и живем и страна у нас такая. Люди как Петраков достигшие исторических результатов сидит без работы. А спецы типа Ротаня тренируют, хотя в тренерском деле ничего не смыслят. И тащат одни клубы за уши в первую лигу, а другие клубы за правду от президента в адрес судей топят. С Павелко у Украинского футбола будущего нет. Вот увидите на ЕВРО 2020 и в отборе на ЧМ главная команда тоже провалиться. Т.к Шевченко просто везло как и Блохину. Как тренер он не смыслит много так же как и Ротань.
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