У хавбека молодежки Очеретько подозрение на перелом ноги
Хавбек получил травму в матче с Азербайджаном
УАФ
В матче со сборной Азербайджана (0:1) получил серьезную травму полузащитник молодежной сборной Украины
Как сообщил главный тренер украинской команды Руслан Ротань, у игрока подозрение на перелом.
"По предварительной информации, у него перелом. И это самое большое поражение сегодня. Хочется пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Ротань.
Напомним, что Очеретько играет за "Мариуполь". В минувшем сезоне в 18 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 21:42
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Magistr (Запорожье)
26.05.2021 в 22:21
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