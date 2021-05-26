Ротань: Почему-то растеряли структуру игры, контроль мяча
Итоги матча с Азербайджаном от главного тренера украинской молодежки
uaf.ua
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал
"Счет не нужно комментировать, а нужно поздравить сборную Азербайджана с победой. Она больше этого хотела. К сожалению, от своей команды я сегодня не увидел главного - структуры игры, контроля мяча. Мы почему-то это все растеряли.
Понятно, что этому есть какое-то объяснение. Невозможно, наверное, находиться в лучших кондициях после двух недель отдыха. Позавчера мы только собрались. Поэтому объяснение есть, но это, скажем так, отмазки. Хочется видеть структуру игры у команды, собственный стиль, который у нас был. К сожалению, в сегодняшнем поединке я этого не увидел. Конечно, моменты у нас были, но везет сильнейшим.
Никогда в жизни нельзя опускать руки. Мы будем бороться, нам нужно побеждать, а там будет видно", - сказал Руслан Ротань.
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