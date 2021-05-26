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Ротань: Почему-то растеряли структуру игры, контроль мяча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Итоги матча с Азербайджаном от главного тренера украинской молодежки

Ротань: Почему-то растеряли структуру игры, контроль мяча

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче с Азербайджаном (0:1) на турнире Лобановского.

"Счет не нужно комментировать, а нужно поздравить сборную Азербайджана с победой. Она больше этого хотела. К сожалению, от своей команды я сегодня не увидел главного - структуры игры, контроля мяча. Мы почему-то это все растеряли.

Понятно, что этому есть какое-то объяснение. Невозможно, наверное, находиться в лучших кондициях после двух недель отдыха. Позавчера мы только собрались. Поэтому объяснение есть, но это, скажем так, отмазки. Хочется видеть структуру игры у команды, собственный стиль, который у нас был. К сожалению, в сегодняшнем поединке я этого не увидел. Конечно, моменты у нас были, но везет сильнейшим.

Никогда в жизни нельзя опускать руки. Мы будем бороться, нам нужно побеждать, а там будет видно", - сказал Руслан Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
26.05.2021 в 22:54
как же ты уже за.........!!!!
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royalstas (Вінниця)
26.05.2021 в 22:53
Чомусь звільнили тренера і найняли бездарь.....
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 22:49
Увольняйся, растерянный.
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+1
0


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