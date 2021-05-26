Сикан о поражении молодежки: Пока что ничего не понимаем до конца в плане тактики

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"Никто из команды пока не готов. Два дня назад собрались. Ничего не понимаем до конца в плане тактики. Нельзя сказать, что полностью провалились. Тоже показывали футбол, хотели забить. Результат еще придет.

Два дня назад только собрались вместе, я после отпуска. В следующем матче с Узбекистаном нужно показывать результат. Показывать, что мы – сборная", – сказал Сикан.