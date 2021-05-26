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Сикан о поражении молодежки: Пока что ничего не понимаем до конца в плане тактики

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

На Мемориале Лобановского команда Ротаня стартовала с поражения

Сикан о поражении молодежки: Пока что ничего не понимаем до конца в плане тактики

uaf.ua

Новина українською

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"Никто из команды пока не готов. Два дня назад собрались. Ничего не понимаем до конца в плане тактики. Нельзя сказать, что полностью провалились. Тоже показывали футбол, хотели забить. Результат еще придет.

Два дня назад только собрались вместе, я после отпуска. В следующем матче с Узбекистаном нужно показывать результат. Показывать, что мы – сборная", – сказал Сикан.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.05.2021 в 00:20
Непонятно а плане тактики это из-за её отсутствия! Ротань не тренер
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