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Мудрик: Стыдно за результат. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она ни была

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек молодежки подвел итоги старта Мемориала Лобановского

Мудрик: Стыдно за результат. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она ни была

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"У всех было желание, мы старались выполнить установку тренера. Возможно, где-то Азербайджан нас больше переиграл тактически, лучше подготовился, поэтому мы и проиграли.

Очень стыдно за результат. Какой бы турнир не был, товарищеский или официальный, мы не можем проигрывать. Мы защищаем честь Украины и в каждом матче должны доказывать, что достойны находиться здесь. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она ни была. Во втором поединке надо только выигрывать", - сказал Мудрик.

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В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик Азербайджан U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
27.05.2021 в 13:11
Ну во первых тренер таки гавно полное. Гнать в шею этого неуча.
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balamyt (Boston)
27.05.2021 в 12:58
Да что вы все с ума посходили...При чем здесь Ротань ..если по воротам попасть не можем..Их этому в клубах должны были учить . Плохим танцорам не тренер ..а яйца мешают играть .А СБУ чем то лучше.сейчас .Им и Зидан не поможет играть в футбол. В Украине явный дефицит на техничных и сообразительных игроков . Кроме всего ..мало было сыграности после 2 нед отпуска. Нужно больше тренеровок и практики. Я уверен что победы еще придут и к Ротаню..
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 12:48
ваша проблема Ротань -он угробил молодёжку --ГОНИТЕ
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0
Сергей1987 (Киев)
27.05.2021 в 12:36
вообще как можно ставить тренером той же молодежки тренера после курсов, при чем лично против Ротаня ни чего не имею, игрок класный, но как тренер полный ноль. Смотрел пару игр, ни тактики ни рисунка игры, просто хаос на поле.Это как в болид формулы один посадить парня после школы вождения))
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Сергей1987 (Киев)
27.05.2021 в 12:33
с недотренером Ротанем ничего не будет
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