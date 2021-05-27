"Игроки не выполнили установку даже на 50 процентов". Ротань - о поражении от Азербайджана
Украинский тренер разочарован результатом своей команды
Фото: Footballua.tv
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в интервью телеканала "Футбол" прокомментировал поражение своих подопечных в матче против сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.
"Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Игроки не выполнили то, что мы просили даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались", - сказал Ротань.
Напомним, что следующий матч молодежная сборная Украины проведет 28 мая против своих сверстников из Узбекистана.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (7)
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Oldfanat (Полтава)
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aleks68
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