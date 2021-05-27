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"Игроки не выполнили установку даже на 50 процентов". Ротань - о поражении от Азербайджана

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Украинский тренер разочарован результатом своей команды

"Игроки не выполнили установку даже на 50 процентов". Ротань - о поражении от Азербайджана

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в интервью телеканала "Футбол" прокомментировал поражение своих подопечных в матче против сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Игроки не выполнили то, что мы просили даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались", - сказал Ротань.

Напомним, что следующий матч молодежная сборная Украины проведет 28 мая против своих сверстников из Узбекистана.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Азербайджан U-21
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Oldfanat (Полтава)
27.05.2021 в 14:57
Русик я за тебя болел как за игрока и в Днепре и в сборной, но, за то что ты делаешь сегодня мне стыдно. Возьми клуб во второй-первой лиге, докажи себе что можешь, тогда пойдешь тренировать сборные.
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+3
0
andinho (Lviv)
27.05.2021 в 15:00
Золоті слова!!!
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0
0
2.dc (Николаев)
27.05.2021 в 15:07
+1!
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0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
27.05.2021 в 15:14
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0
0
andinho (Lviv)
27.05.2021 в 14:52
Руслане, а вгадай хто в цьому винен, що поацани не виконали "установку"? Правильно, тренер! Роби висновки і пиши заяву про відставку
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+2
0
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С.Карпович. (Ланівці)
27.05.2021 в 14:45
Цікаво,що там Ротань таке зарозумне придумав,що нідокого не дійшло.
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+2
0
aleks68
27.05.2021 в 14:43
а ротань способен давать установки на игру?лучше уйди и займись чем нибудь другим
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0
0


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