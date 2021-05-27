Вивчаренко: Против Азербайджана U-21 мы провели плохой первый тайм и хороший второй

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"Мы провели плохой первый тайм и, думаю, хороший второй. Нельзя сказать, что в целом сыграли хорошо. Будем работать над ошибками, анализировать", - резюмировал Вивчаренко.

Напомним, что во втором и заключительном матче турнира команда Ротаня в пятницу 28 мая сыграет против сверстников из Узбекистана.