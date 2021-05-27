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Вивчаренко: Против Азербайджана U-21 мы провели плохой первый тайм и хороший второй

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Но в целом, сыграли не лучшим образом

Вивчаренко: Против Азербайджана U-21 мы провели плохой первый тайм и хороший второй

uaf.ua

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко прокомментировал поражение от сборной Азербайджана (0:1) на Мемориале Лобановского.

"Мы провели плохой первый тайм и, думаю, хороший второй. Нельзя сказать, что в целом сыграли хорошо.

Будем работать над ошибками, анализировать", - резюмировал Вивчаренко.

Напомним, что во втором и заключительном матче турнира команда Ротаня в пятницу 28 мая сыграет против сверстников из Узбекистана.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
27.05.2021 в 22:15
Та нет. Вы просто провели один ужасный матч
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 21:29
ваша проблема тупой Ротань--надо гнать
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