Вивчаренко: Против Азербайджана U-21 мы провели плохой первый тайм и хороший второй
Но в целом, сыграли не лучшим образом
uaf.ua
Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко прокомментировал
"Мы провели плохой первый тайм и, думаю, хороший второй. Нельзя сказать, что в целом сыграли хорошо.
Будем работать над ошибками, анализировать", - резюмировал Вивчаренко.
Напомним, что во втором и заключительном матче турнира команда Ротаня в пятницу 28 мая сыграет против сверстников из Узбекистана.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
27.05.2021 в 22:15
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 21:29
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