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Вьюнник, Сикан и Ванат выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Узбекистана

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Заключительный матч турнира

Вьюнник, Сикан и Ванат выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Узбекистана

uaf.ua

Новина українською

Сегодня в Киеве состоится заключительный матч традиционный товарищеский турнир Валерия Лобановского.

В своём втором поединке сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Узбекистана.

Стартовый состав сборной Украины на матч:

Украина U-21: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Драмбаев, Алифиренко, Литвиненко, Бражко, Батагов, Вьюнник, Сикан, Ванат

Запасные: Фесюн, Таловеров, Вивчаренко, Кузик, Шамич, Ременяк, Мудрик, Кравчук, Супряга,

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также отметим, что два дня назад Украина проиграла Азербайджану (0:1).

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В статье: Украина U-21
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