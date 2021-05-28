Вьюнник, Сикан и Ванат выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Узбекистана

Сегодня в Киеве состоится заключительный матч традиционный товарищеский турнир Валерия Лобановского.

В своём втором поединке сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Узбекистана.

Стартовый состав сборной Украины на матч:

Украина U-21: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Драмбаев, Алифиренко, Литвиненко, Бражко, Батагов, Вьюнник, Сикан, Ванат

Запасные: Фесюн, Таловеров, Вивчаренко, Кузик, Шамич, Ременяк, Мудрик, Кравчук, Супряга,

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Также отметим, что два дня назад Украина проиграла Азербайджану (0:1).