Вьюнник, Сикан и Ванат выйдут в старте украинской молодёжки на матч против Узбекистана
Заключительный матч турнира
uaf.ua
Сегодня в Киеве состоится заключительный матч традиционный товарищеский турнир Валерия Лобановского.
В своём втором поединке
Стартовый состав сборной Украины на матч:
Украина U-21: Турбаевский, Муравский, Снурницын, Драмбаев, Алифиренко, Литвиненко, Бражко, Батагов, Вьюнник, Сикан, Ванат
Запасные: Фесюн, Таловеров, Вивчаренко, Кузик, Шамич, Ременяк, Мудрик, Кравчук, Супряга,
Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что два дня назад Украина проиграла Азербайджану (0:1).
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