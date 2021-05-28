Очередной провал. Украинская молодежка проиграла Узбекистану

В Украине, да и во всем мире в целом, сейчас идет тенденция давать шанс молодым тренерам. Особенно часто - бывшим футболистам. Один из отечественных представителей данного вида - Руслан Ротань. Он уже не первый год тренирует молодежную сборную Украины и скажем прям - получается пока не очень. От постоянной критики экс-футболиста могут спасти только победы. Сегодня можно было добыть из них, а вместе с ней - золото на турнире памяти Валерия Лобановского.

В этом году на соревновании, помимо нашей молодежки, играли одногодки из Азербайджана и Узбекистана. Первым мы проиграли несколько дней назад, но у нас оставался шанс победить на турнире. Нужно было сегодня обыгрывать Узбекистан с любым счетом, кроме 1:0. Минимальная виктория вынудила бы организаторов считать желтые и красные карточки для выявления лучшего.

Скажем прямо - первый тайм у нас не задался. Футболисты из Узбекистана играли лучше, а временами, используя футбольный сленг, "возили" наших пацанов. Гости имели три шикарных шанса за первые 45 минут, но воспользовались ошибкой украинской обороны всего раз. При попытке выйти в атаку через короткий пас у своих ворот мяч потерял Муравский, а Жалолиддинов легко пробил мимо Турбаевского - 0:1.

Муравский ошибался чаще других на протяжении всего матча. Видна была его несыгранность с остальными партнерами. А вот кто порадовал, так это молодой форвард "Динамо" Ванат. В атаке он был наиболее активным, и именно он завершал единственную приличную атаку нашей сборной до перерыва. Это, что интересно, стало единственным ударом Украины за тайм.

Неплохо стартовав после перерыва (освежили замены и выход Мудрика), забить "сине-желтая" молодежка не смогла. А Узбекистан смог. Очередная неразбериха в нашей штрафной закончилась мощным ударом Норчаева в ближний угол. Турбаевский не выручил - 0:2. Шанс спасти игру, или хотя бы лицо, мы получили вскоре после второго пропущенного - Хамиджионов получил вторую желтую и досрочно отправился отдыхать. В распоряжении команды Ротаня было порядка 25 минут, но ничего, к сожалению, не вышло. Мячом владели, но чего-то серьезного выжать из этого не получилось.

Украинская молодежка заканчивает турнир с двумя поражениями в двух матчах. Мы занимаем третье место в соревновании из трех команд. Оптимисты скажут: бронза! Остальные пойдут пересматривать молодежный чемпионат мира 2019.

Турнир памяти В.Лобановского

Украина U21 - Узбекистан U21 0:2

Гол: Жалолиддинов 41, Норчаев 63

Украина U21: Турбаевский — Алефиренко (Ременяк 46), Муравский (Таловеров 46), Снурницын, Драмбаев (Вивчаренко 46) — Бражко (Мудрик 46), Литвиненко, Батагов — Сикан (Кравчук 58), Ванат (Супряга 67), Вьюнник

Узбекистан U21: Абдунабиев — Хамиджионов, Абдумажидов, Турдиалиев, Бегимов — Рахимкулов — Юракузиев, Жалолиддинов, Холматов, Хошимов — Норчаев

Удаление: Хамиджионов 66 (вторая желтая)