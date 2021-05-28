  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство
В тренде

Ротань: Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство

Молодежная сборная Украины
(5 голосов)

Всю вину тренер взял на себя

Ротань: Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство

ffu.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче с Узбекистаном (0:2) на турнире Лобановского.

"Какие тут могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух игр нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли в команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов, как желание и характер. Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки - мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше - посмотрим", - сказал Ротань.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djeff2015 (Запорожье)
28.05.2021 в 22:57
бл....кому еще должна проиграть данная сборная, что бы этот недотренер заявил, что он никчемность на этом поприще?????? что он мелет?????? "не было мысли,,,структуры игры..контроля"...ты вообще "тренер" е...нулся там от своей важности и мудрости????? это же твоя прямая обязанность,что бы в игре команды была мысль, структура и контроль. это п...ц господа.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 22:53
он что ещё хочет остаться --пиши по собственному --проклянут а тебе это надо --клубные тренера не будут давать игроков пока ты в молодёжке и они правы --за 3 турнира ты угробил ЧМ и опозорил УКРАИНУ над нами все смеються -короче ВАЛИ --НАРОД ПРОТИВ ТЕБЯ
Ответить
+3
0
Тренерую (Столица)
28.05.2021 в 22:52
Не можешь ср...ть - не мучай ж...пу !!! Уйди нах с поста !!!
Ответить
+3
0
янковский ян (Запорожье)
28.05.2021 в 22:44
Правильно нужно иметь достоинство. Уйти в отставку самому
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 22:43
Ти свое "достоинство" гравця проміняв на гроші павелка.
Ответить
+3
-1
vlad920 (I-F)
28.05.2021 в 22:38
Гідність тренера де???
Ответить
+5
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
28.05.2021 в 22:37
Русланчик, эти парни стали чемпионами мира при нормальном тренере, а при тебе ушли под плинтус.
Ответить
+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 22:45
Тому що нормальный тренер відмовився брати блатних в команду. А Ротань погодився. Ось вам і результат. Відчуйте різницю.
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 22:29
Да.. Руслан.. действительно. Должно же быть какое-то достоинство взять и уйти. Надоели что он что Шевченко. Прутся в тренера без опыта, а толку никакого.
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.05.2021 в 22:25
Может пора ...??? Не можешь - отдохни...!!!
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...