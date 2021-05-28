Ротань: Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче с Узбекистаном (0:2) на турнире Лобановского.

"Какие тут могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух игр нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли в команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов, как желание и характер. Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки - мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше - посмотрим", - сказал Ротань.