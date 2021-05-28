Вьюнник: Это просто позор. Хочется извиниться перед болельщиками и Лобановским

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник в эфире ТК "Футбол" рассказал о поражении Узбекистану (0:2) на Мемориале Лобановского.

"Не знаю, что сказать. В первую очередь очень хочется извиниться перед всеми болельщиками. Перед Валерием Васильевичем. Потому что это просто позор. Мы не должны так играть.

Сразу же забыли поражение Азербайджану, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, что соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, как команда, играли жестче в отборе – и у них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого подтянуть командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение", — сказал Вьюнник.