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Игрок украинской молодежной сборной пропустил матч с Узбекистаном U-21 через ВНО

Молодежная сборная Украины
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Ему всего 17 лет

Игрок украинской молодежной сборной пропустил матч с Узбекистаном U-21 через ВНО

Новина українською

Полузащитник украинской молодежки Егор Ярмолюк не присутствовал вчера на матче Турнира Валерия Лобановского из-за достаточно весомого события в жизни.

Так как он параллельно еще учится в 11 классе школы, в четверг, 28 мая, Егор сдавал Внешнее независимое оценивание по математике. Об этом сообщил комментатор каналов Футбол 1/2/3 Владислав Шалот.

В этом матче кроме Ярмолюка участие не взял и Олег Очеретько, который травмировался в предыдущем поединке Кубка Лобановского против Азербайджана U-21.

Напомним, что Украина U-21 потерпела поражение от сверстников из Узбекистана со счетом 0:2, заняв последнее место в группе.

На счету Егора Ярмолюка уже четыре матча в составе украинской молодежки. Впервые он вышел на поле под руководством Ротаня еще в 16-летнем возрасте - в прошлом ноябре.

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В статье: Украина U-21 Егор Ярмолюк
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Источник:
Футбол1/2/3

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