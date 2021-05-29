Игрок украинской молодежной сборной пропустил матч с Узбекистаном U-21 из-за ВНО
Ему всего 17 лет
Полузащитник украинской молодежки Егор Ярмолюк не присутствовал вчера на матче Турнира Валерия Лобановского из-за достаточно весомого события в жизни.
Так как он параллельно еще учится в 11 классе школы, в четверг, 28 мая, Егор сдавал Внешнее независимое оценивание по математике. Об этом сообщил комментатор каналов Футбол 1/2/3 Владислав Шалот.
В этом матче кроме Ярмолюка участие не взял и Олег Очеретько, который травмировался в предыдущем поединке Кубка Лобановского против Азербайджана U-21.
Напомним, что Украина U-21 потерпела поражение от сверстников из Узбекистана со счетом 0:2, заняв последнее место в группе.
На счету Егора Ярмолюка уже четыре матча в составе украинской молодежки. Впервые он вышел на поле под руководством Ротаня еще в 16-летнем возрасте - в прошлом ноябре.
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