ТаТоТаке: Человек, который позвал Ротаня в сборную очень сильно его подставил

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился мыслями насчет позиции главного тренера молодежной сборной Украины.

"Павелко собирает вокруг себя в УАФ людей, которые получают серьезные должности, но ничего при этом не делают. Они торгуют даже не лицом, а своими фамилиями. Это не может касаться тренеров сборных.

Возможно в футболе есть прецеденты, когда человек, не имея опыта тренерской работы даже с 12-летними детьми, вдруг приходит в сборную и сразу чего-то добивается. Но многим приходится проделывать колоссальный путь в 20-30 лет. А у нас благодаря хорошим отношениям с главой УАФ ты можешь получить должность, на которой нужно обладать определенным уровнем компетенции.

Не хочу ничего плохого говорить о Ротане. Он сам по себе очень приятный человек. Но человек, который его позвал в сборную, по сути, очень сильно его подставил. Если рядом с Шевченко есть квалифицированные тренеры, которые могут сделать из Андрея менеджера, то рядом с Ротанем, видимо, таких нет.

Все это выглядит цинично на фоне того, что для молодежной сборной был готовый тренер – Петраков. По отношению к нему так поступить было очень некрасиво. Нам говорили, что молодежка в первую очередь должна обеспечивать кадры для первой сборной. Где они? Кто их воспитывает? На данный момент я вижу, что их воспитывает Луческу. Молодые игроки, которые сейчас играют в сборной, это его заслуга, а не Ротаня", – сказал Спиваковский