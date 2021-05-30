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ТаТоТаке: Человек, который позвал Ротаня в сборную очень сильно его подставил

Молодежная сборная Украины
(7 голосов)

Михаил Спиваковский прокомментировал работу Ротаня в молодежке

ТаТоТаке: Человек, который позвал Ротаня в сборную очень сильно его подставил

uaf.ua

Новина українською

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился мыслями насчет позиции главного тренера молодежной сборной Украины.

"Павелко собирает вокруг себя в УАФ людей, которые получают серьезные должности, но ничего при этом не делают. Они торгуют даже не лицом, а своими фамилиями. Это не может касаться тренеров сборных.

Возможно в футболе есть прецеденты, когда человек, не имея опыта тренерской работы даже с 12-летними детьми, вдруг приходит в сборную и сразу чего-то добивается. Но многим приходится проделывать колоссальный путь в 20-30 лет. А у нас благодаря хорошим отношениям с главой УАФ ты можешь получить должность, на которой нужно обладать определенным уровнем компетенции.

Не хочу ничего плохого говорить о Ротане. Он сам по себе очень приятный человек. Но человек, который его позвал в сборную, по сути, очень сильно его подставил. Если рядом с Шевченко есть квалифицированные тренеры, которые могут сделать из Андрея менеджера, то рядом с Ротанем, видимо, таких нет.

Все это выглядит цинично на фоне того, что для молодежной сборной был готовый тренер – Петраков. По отношению к нему так поступить было очень некрасиво. Нам говорили, что молодежка в первую очередь должна обеспечивать кадры для первой сборной. Где они? Кто их воспитывает? На данный момент я вижу, что их воспитывает Луческу. Молодые игроки, которые сейчас играют в сборной, это его заслуга, а не Ротаня", – сказал Спиваковский

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В статье: Руслан Ротань Михаил Спиваковский
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(7 голосов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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ВасяКулебяка (Козливка)
31.05.2021 в 00:28
А типа Ротань, не причем, то что он милый человек, не делает его компетентным, думаю, что никто не хотел, чтоб его оперировал просто милый добрый человек
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usovvictor (Kharkov)
30.05.2021 в 23:39
...просто до невозможности жаль, как поступили с Петраковым чемпионом, который так возвысил юношескую. Это надо быть каким идиотом, чтобы Чемпиона заменить незрелым юношей - прямое вредительство футболу. Неизвестно, чем думал Ротань, идя на этот шаг, ответственный шаг. Думал по инерции сборная пойдет дальше, пока он материлизуется в топ тренера, ...да на это надо годы не только работы, но и опыта жизни. Деньги, славы захотелось, а что с мыслью похорон жизни игроков юных, фактически сломав их судьбу, пренебрегая ответственностью, ...чай не мальчик (до мужа еще ой как далеко), ...все понимал. Ну и "проректор", сунувший его туда - ...совсем оторвался от реальности видно... Народ футбольный (и клубные) даже не поняли, чем это грозит - полнейшей деградацией основной базовой частью украинского футбола, ...кадрами...
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 23:26
Полностью согласен!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 23:19
Пока павелко на троне --- УАФ это болото.
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+1
0
Герасим
30.05.2021 в 23:08
Все по ділу сказав
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+4
0


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