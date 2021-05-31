Ротань вызвал на сбор молодежки хавбека Металлиста 1925

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань довызвал в расположение команды полузащитника "Металлиста 1925" Дмитрия Крыськива.

Напомним, что завтра "сине-желтые" отправятся в Турцию, где 2 июня на стамбульском стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" проведут товарищеский поединок против сверстников из Турции U-21.

Ранее команда Ротаня проиграла два матча и заняла последнее место на Мемориале Лобановского.