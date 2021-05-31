Ротань вызвал на сбор молодежки хавбека Металлиста 1925
Дмитрия Крыськив отправится на товарищеский матч в Турцию
metalist1925.com
Главный тренер
Напомним, что завтра "сине-желтые" отправятся в Турцию, где 2 июня на стамбульском стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" проведут товарищеский поединок против сверстников из Турции U-21.
Ранее команда Ротаня проиграла два матча и заняла последнее место на Мемориале Лобановского.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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