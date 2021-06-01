Украинская молодежка отправилась в Турцию на товарищеский матч
Подопечные Ротаня сыграют с местной командой
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
После неудачного окончания турнира Валерия Лобановского Сборная Украины U-21 продолжила тренировочную работу, акцент в которой был сделан на теоретических занятиях. Также команда, тренерский штаб и персонал сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.
Завтра, 2 июня, на стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" подопечные Руслана Ротаня проведут товарищеский поединок со сборной Турции U-21. На этом стадионе, где выступает местный ФК "Касымпаша", украинская "молодежка" уже проводила спарринг с местными сверстниками 2017 года. И встреча завершилась вничью - 1:1.
Что касается изменений в составе, то из-за травм расположение команды покинули Олег Очеретько и Никита Турбаевский, а Егор Ярмолюк отбыл на сессию ЗНО. В сборную из резервного списка был вызван полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Валентин Моргун ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).
Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - "Мариуполь"), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Михаил Мудрик ("Шахтер" Донецк), Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава), Артур Ременяк ("Львов"), Иван Литвиненко ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - "Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).
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