Украинская молодежка отправилась в Турцию на товарищеский матч

После неудачного окончания турнира Валерия Лобановского Сборная Украины U-21 продолжила тренировочную работу, акцент в которой был сделан на теоретических занятиях. Также команда, тренерский штаб и персонал сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.

Завтра, 2 июня, на стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган" подопечные Руслана Ротаня проведут товарищеский поединок со сборной Турции U-21. На этом стадионе, где выступает местный ФК "Касымпаша", украинская "молодежка" уже проводила спарринг с местными сверстниками 2017 года. И встреча завершилась вничью - 1:1.

Что касается изменений в составе, то из-за травм расположение команды покинули Олег Очеретько и Никита Турбаевский, а Егор Ярмолюк отбыл на сессию ЗНО. В сборную из резервного списка был вызван полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - "Мариуполь"), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Михаил Мудрик ("Шахтер" Донецк), Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава), Артур Ременяк ("Львов"), Иван Литвиненко ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - "Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).