Все не так плохо. Украинская молодежка сыграла вничью с турками

С треском провалившись на домашнем турнире памяти Валерия Лобановского, украинская молодежка закрывала весенне-летний сбор игрой против турецких одногодок. Несмотря на статус товарищеской встречи, проигрывать сегодня было нельзя. Как минимум, из-за количества критики в адрес всех игроков и особенно главного тренера. Пора было показывать зубы.

Не поверите, но за первый тайм нашу молодежку можно похвалить. Несколько минут они проспали, однако после этого стали неплохо использовать свободные зоны, а также прессинговать оппонента. Выделялся Мудрик, у которого сегодня получалось начинать атаки из глубины, используя скорость. Также вингер "Шахтера" отвечал за стандарты, коих было немало и которые были опасными.

И даже гол был в первом тайме. Первый за последние матчи. Турецкая сторона наварила в штрафной, Сюэр отдал ужасную передачу точно на ногу Алефиренко, который пробил в угол ворот Озера - 0:1. Справедливый счет первого тайма, учитывая, что по голевым моментам и общему рисунку игры команда Ротаня смотрелась предпочтительнее.

Второй тайм турецкая сторона начала агрессивно, показывая, что статус матча не особо важен, когда проигрываешь в счете. Напористый стиль хозяев оставлял нашей команде немало зон для того, чтобы забивать еще. Моменты действительно были. Один из них начался с отличной передачи Мудрика на Вьюнника, который с левого фланга прострелил на Алефиренко. Форвард "Зари" пробил в перекладину, а после мяч отлетел в голову Супряге, который находился в самой гуще событий, и вылетел за пределы поля. Жаль, что такая качественная атака не завершилась взятием ворот.

Атаковали и турки. Территориальное преимущество во втором тайме было именно за ними, однако моменты стали приходить лишь после часа игры, когда "сине-желтые" начали подсаживаться. Особенно опасным получился удар Гюнерена головой, но Фесюн чудом успел выставить руку, совершив самый красивый сейв за сегодня.

Украина откровенно выживала в конце матча, решив особо не рыпаться вперед. Важно было сохранить победный счет, однако и с этим возникли проблемы. В заключительной десятиминутке турки развернули атаку по левому флангу, которая закончилась прострелом в штрафную и точным ударом Кера. Больше голов не было и счет остался равным - 1:1. Говоря откровенно, на это команды и наиграли. Украина смотрелась неплохо пока позволяла физика, но после этого полностью отдала инициативу сопернику, забыв, что оборона - не их лучшая сторона.

Контрольный матч

Турция U21 - Украина U21 1:1

Гол: Кер 80 - Алефиренко 27

Турция U21: Озер — Бальчи, Байир, Тагир, Сертел — Байракдар, Сюэр, Гюнеш, Эйибил — Бейяз, Акман

Украина U21: Фесюн — Кузык, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Крыськив (Муравский 83), Бражко, Мудрик (Ванат 83) — Алефиренко (Сикан 61), Супряга (Кравчук 83), Вьюнник (Литвиненко 70)