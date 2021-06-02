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Все не так плохо. Украинская молодежка сыграла вничью с турками

Молодежная сборная Украины
(5 голосов)

Забили первыми, но преимущество не удержали

Все не так плохо. Украинская молодежка сыграла вничью с турками

Фото: УАФ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

С треском провалившись на домашнем турнире памяти Валерия Лобановского, украинская молодежка закрывала весенне-летний сбор игрой против турецких одногодок. Несмотря на статус товарищеской встречи, проигрывать сегодня было нельзя. Как минимум, из-за количества критики в адрес всех игроков и особенно главного тренера. Пора было показывать зубы.

Не поверите, но за первый тайм нашу молодежку можно похвалить. Несколько минут они проспали, однако после этого стали неплохо использовать свободные зоны, а также прессинговать оппонента. Выделялся Мудрик, у которого сегодня получалось начинать атаки из глубины, используя скорость. Также вингер "Шахтера" отвечал за стандарты, коих было немало и которые были опасными.

И даже гол был в первом тайме. Первый за последние матчи. Турецкая сторона наварила в штрафной, Сюэр отдал ужасную передачу точно на ногу Алефиренко, который пробил в угол ворот Озера - 0:1. Справедливый счет первого тайма, учитывая, что по голевым моментам и общему рисунку игры команда Ротаня смотрелась предпочтительнее.

Второй тайм турецкая сторона начала агрессивно, показывая, что статус матча не особо важен, когда проигрываешь в счете. Напористый стиль хозяев оставлял нашей команде немало зон для того, чтобы забивать еще. Моменты действительно были. Один из них начался с отличной передачи Мудрика на Вьюнника, который с левого фланга прострелил на Алефиренко. Форвард "Зари" пробил в перекладину, а после мяч отлетел в голову Супряге, который находился в самой гуще событий, и вылетел за пределы поля. Жаль, что такая качественная атака не завершилась взятием ворот.

Атаковали и турки. Территориальное преимущество во втором тайме было именно за ними, однако моменты стали приходить лишь после часа игры, когда "сине-желтые" начали подсаживаться. Особенно опасным получился удар Гюнерена головой, но Фесюн чудом успел выставить руку, совершив самый красивый сейв за сегодня.

Украина откровенно выживала в конце матча, решив особо не рыпаться вперед. Важно было сохранить победный счет, однако и с этим возникли проблемы. В заключительной десятиминутке турки развернули атаку по левому флангу, которая закончилась прострелом в штрафную и точным ударом Кера. Больше голов не было и счет остался равным - 1:1. Говоря откровенно, на это команды и наиграли. Украина смотрелась неплохо пока позволяла физика, но после этого полностью отдала инициативу сопернику, забыв, что оборона - не их лучшая сторона.

Контрольный матч
Турция U21 - Украина U21 1:1
Гол: Кер 80 - Алефиренко 27
Турция U21: Озер — Бальчи, Байир, Тагир, Сертел — Байракдар, Сюэр, Гюнеш, Эйибил — Бейяз, Акман
Украина U21: Фесюн — Кузык, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Крыськив (Муравский 83), Бражко, Мудрик (Ванат 83) — Алефиренко (Сикан 61), Супряга (Кравчук 83), Вьюнник (Литвиненко 70)

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В статье: Украина U-21 Турция U-21
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Комментарии (12)
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С.Карпович. (Ланівці)
02.06.2021 в 23:08
То якась мука,а не футбол.
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gumensasha (Старокостянтинів)
02.06.2021 в 22:58
Далі просто немає куди. Де зміна тренера
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.06.2021 в 22:45
І що ця нічия врятує Ротаня від звільнення?
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2.dc (Николаев)
02.06.2021 в 22:58
Врятуэ ...?!! Да похоже ему ничего и не угрожает ... )))
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2.dc (Николаев)
02.06.2021 в 22:34
Не согласен, все выглядело не так уж безнадежно. Могли взять что-то с контратак, одна крестовина от Супряги дорогого стоит. Хотя конечно должны были бы проигрывать, но парочка просто блестящих сейвов нашего воротника ... В общем, не проиграли, по нынешней безнадеге уже хорошо... )
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xapyga (Запорожье)
02.06.2021 в 22:27
послушать автора,так оборона не сильная сторона,а атака прям супер? типа вы забьете нам сколько можете,а мы сколько захотим)))
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Kalina ua (Sumy)
02.06.2021 в 22:42
Бурные аплодисменты, СТОЯ!!!
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2021 в 22:27
Павелко з полегшенням видохнув. Тепер Ротаня можна оставити ще на років 5 керувати молодіжкою.
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 22:25
Ура! Ничья!
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+1
0
xapyga (Запорожье)
02.06.2021 в 22:24
выжили....
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+1
0
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Wreck (Киев)
02.06.2021 в 22:16
снова 1:1 !
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
02.06.2021 в 22:09
всё очень плохо --всю игру отбивались а гол забили из за ошибки турок а они могли забить 3-4 штуки --короче нет команды не верте Ротаню а просто гоните этого физрука --сколько можно гробить пацанов --Леон-Сабо и другие чего вы молчите --увольняйте оно само не уйдёт нет совести и любит бабки-- противно было смотреть на такую молодёжку
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+4
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