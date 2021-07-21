Стало известно, где украинская молодежка проведет два первых матча отбора Евро-2023

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои первые матчи отборочного турнира Евро-2023 (U-21).

Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, что в 45 км от Белграда.

Во втором туре наша команда будет принимать сборную Армении 7 сентября в Коваливке на стадионе "Колос".

Время начала матчей будут определено позже.

Отметим, что кроме Сербии и Армении в группе с Украиной также находятся Фарерские острова, Франция и Северная Македония.