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Стало известно, где украинская молодежка проведет два первых матча отбора Евро-2023

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Домашний матч против Армении состоится в Ковалевке

Стало известно, где украинская молодежка проведет два первых матча отбора Евро-2023

Новина українською

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои первые матчи отборочного турнира Евро-2023 (U-21).

Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, что в 45 км от Белграда.

Во втором туре наша команда будет принимать сборную Армении 7 сентября в Коваливке на стадионе "Колос".

Время начала матчей будут определено позже.

Отметим, что кроме Сербии и Армении в группе с Украиной также находятся Фарерские острова, Франция и Северная Македония.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Ромшуст (Тернопіль)
21.07.2021 в 18:55
Та хоть на небі-з Ротанем хіба що в карти грати!
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alex.belogubko (одесса)
21.07.2021 в 18:31
обьясните -почему не выгоняют Ротаня у нас что нет тренеров а только эта пустышка которая угробила молодёжку
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 17:46
Да похер где, важно как...
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0
-1
Kristo (Львов)
21.07.2021 в 17:40
Ротань неприкасаемый?
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0
-1


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