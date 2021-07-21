Стало известно, где украинская молодежка проведет два первых матча отбора Евро-2023
Домашний матч против Армении состоится в Ковалевке
Стало известно, где
Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, что в 45 км от Белграда.
Во втором туре наша команда будет принимать сборную Армении 7 сентября в Коваливке на стадионе "Колос".
Время начала матчей будут определено позже.
Отметим, что кроме Сербии и Армении в группе с Украиной также находятся Фарерские острова, Франция и Северная Македония.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22
- Швейцарский клуб хочет арендовать хавбека Шахтера
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Дрышлюк: Надеюсь, что чемпионы мира U-20 в ближайшее время будут тащить сборную
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Новости по теме
- 06:14 Украинские Спарринги Динамо и Шахтера, успехи украинцев в Лиге чемпионов, топ-интерес к Нещерету. Главные новости за 20-е июля
- 23:40 Зарубежные ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба вырывает победу в Армении, Ференцварош с украинцами в составе побеждает
- 21:31 Зарубежные Родительская команда Ла Лиги: 5 игроков Валенсии - сыновья известных в прошлом футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ромшуст (Тернопіль)
21.07.2021 в 18:55
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
21.07.2021 в 18:31
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 17:46
Ответить
0
-1
Kristo (Львов)
21.07.2021 в 17:40
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...