Стало известно, когда украинская молодежка проведет первый домашний матч отбора Евро-2023

Стало известно, когда молодежная сборная Украины начнет свой первый домашний матч отборочного турнира Евро-2023 (U21).

Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, что в 45 км от Белграда. Время начала встречи еще не утвержден.

Во втором туре молодежка будет принимать сборную Армении 7 сентября в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало матча - в 19.00.