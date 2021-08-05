Стало известно, когда украинская молодежка проведет первый домашний матч отбора Евро-2023
Встреча пройдет в Ковалевке
uaf.ua
Стало известно, когда молодежная сборная Украины начнет свой первый домашний матч отборочного турнира Евро-2023 (U21).
Стартовый поединок квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют 3 сентября на арене Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, что в 45 км от Белграда. Время начала встречи еще не утвержден.
Во втором туре молодежка будет принимать сборную Армении 7 сентября в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало матча - в 19.00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 10:11
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Зритель (Харьков)
05.08.2021 в 10:14
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