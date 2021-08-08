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Чекотун: В Ротаня впереди еще большая тренерская карьера

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

А еще он очень амбициозный тренер

Чекотун: В Ротаня впереди еще большая тренерская карьера

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины и шведской "Эскильстуны" Андрей Чекотун поделился мнением о наставнике молодежки Руслана Ротаня:

"Я был там (в составе молодежной сборной - прим.) один раз в Турции на "Antalya Cup". Очень хороший коллектив, хороший тренер. Сейчас может немного не везет с результатами, но думаю, если все задачи, которые ставит Руслан Ротань, все игроки будут выполнять, то, считаю, что все будет хорошо.

Ротань - очень амбициозный тренер, который имеет современный взгляд на футбол. У него впереди еще большая тренерская карьера.

Почему нет результата? Честно, я не могу сказать. Возможно, не везет, ведь игра есть. Сейчас в официальных матчах к отбору все будет хорошо, посмотрим", - сказал Чекотун.

Отметим, что Андрей дебютировал в составе сборной Украины в матче против Узбекистана U-23 в марте на "Antalya Cup".

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
08.08.2021 в 11:34
ни дай Бог...
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