Исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной. Решение пока отложили
Решение откладывается на четверг
Фото: wikipedia / Автор: неизвестен
Сегодня состоялось заседание исполкома УАФ, на котором обсуждался, помимо прочего, вопрос назначения главного тренера сборной. Пресс-релиз вышел на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
"9 августа состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола. Его участники рассмотрели низку рабочих вопросов, среди которых был и новый тренерский штаб национальной сборной.
Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной сборной Украины и в срок до 12 августа 2021 проинформировать исполком УАФ об их итогах.
Также на исполкоме был утвержден Регламент соревнований ДЮФЛУ на сезон-2021/2022, принято решение о проведении матча за Суперкубок Украины по футзалу 20 августа 2021, а также утвержден Регламент всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов и Регламент УАФ по статусу и трансферам футболистов.
Следующее заседание исполкома УАФ запланировано провести в Доме футбола 12 августа" – говорится в пресс-релизе.
Популярное сейчас
- Максимов: Вообще не доволен Эсеолой
- Денисов: Шевченко доволен, что Ребров возглавит сборную Украины
- Сирота: У Динамо есть штатный пенальтист - не знаю, кто
- Чекотун: В Ротаня впереди еще большая тренерская карьера
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО