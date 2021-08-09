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Исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной. Решение пока отложили

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Решение откладывается на четверг

Исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной. Решение пока отложили

Фото: wikipedia /  Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня состоялось заседание исполкома УАФ, на котором обсуждался, помимо прочего, вопрос назначения главного тренера сборной. Пресс-релиз вышел на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

"9 августа состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола. Его участники рассмотрели низку рабочих вопросов, среди которых был и новый тренерский штаб национальной сборной.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной сборной Украины и в срок до 12 августа 2021 проинформировать исполком УАФ об их итогах.

Также на исполкоме был утвержден Регламент соревнований ДЮФЛУ на сезон-2021/2022, принято решение о проведении матча за Суперкубок Украины по футзалу 20 августа 2021, а также утвержден Регламент всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов и Регламент УАФ по статусу и трансферам футболистов.

Следующее заседание исполкома УАФ запланировано провести в Доме футбола 12 августа" – говорится в пресс-релизе.

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В статье: Сергей Ребров Андрей Павелко УАФ
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Источник:
uaf.ua

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Комментарии (7)
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prostors (Вольногорск)
09.08.2021 в 21:53
Их всех за Фаберже вешать надо, в самый раз.
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+2
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
09.08.2021 в 21:39
"Кончается контракт - начинается антракт" © "Цирк" За три тижні грати з казахами, а тренера нема.
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+4
0
prostors (Вольногорск)
09.08.2021 в 21:18
"Возникли трудности, поскольку в украинского специалиста действующий контракт с арабским« Аль-Айном »". А вы типа не знали?
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+6
0
artem06725 (Мариуполь)
09.08.2021 в 20:26
Какой недоразвитый это переводил с украинского? А точно, никто ничего не переводил, а просто вставил украинский текст в гугл переводчик. "Его участники рассмотрели низкую рабочих вопросам, среди которых было и вопрос о тренерской штаб национальной сборной." Сразу видно, что очень ответственно подходите к своей работе...
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
09.08.2021 в 20:54
то читай в оригіналі. в чому проблема? )
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+3
-5
artem06725 (Мариуполь)
09.08.2021 в 21:06
В том, что я хочу читать новости на русском языке. Если лень переводить статьи, то смысл вообще от русской версии сайта, пусть тогда полностью на украинском делают.
+4
-1
prostors (Вольногорск)
09.08.2021 в 21:15
Проблема в том, что это УАФ. И если вы делаете перевод то потрудитесь сделать его правильно, или в оригинале, но без ошибок. Это что бабки на лавочке собрались или это официальная организация. Бараны.
+2
-1


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