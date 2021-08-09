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Официально: исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной

Молодежная сборная Украины
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Решение откладывается на четверг

Официально: исполком УАФ обговорил вопрос назначения нового тренера сборной

Фото: wikipedia /  Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня состоялось заседание исполкома УАФ, на котором обсуждался, помимо прочего, вопрос назначения главного тренера сборной. Пресс-релиз вышел на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

"9 августа состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола. Его участники рассмотрели низкую рабочих вопросам, среди которых было и вопрос о тренерской штаб национальной сборной.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной сборной Украины и в срок до 12 августа 2021 проинформировать исполком УАФ об их итогах.

Также на исполкоме был утвержден Регламент соревнований ДЮФЛУ на сезон-2021/2022, принято решение о проведении матча за Суперкубок Украины по футзалу 20 августа 2021, а также утвержден Регламент всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов и Регламент УАФ по статусу и трансферам футболистов.

Следующее заседание исполкома УАФ запланировано провести в Доме футбола 12 августа" – говорится в пресс-релизе.

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В статье: Сергей Ребров Андрей Павелко УАФ
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Источник:
uaf.ua

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