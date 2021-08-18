Судаков, Мудрик, Супряга и еще 21 игрок. Список Ротаня на сентябрьские матчи молодежки
Вызов на сбор получили 24 исполнителя
uaf.ua
Главный тренер
Напомним, что молодежная сборная Украины проведет квалификационные матчи Евро-2023 против Сербии (3 сентября, Стара-Пазова) и Армении (7 сентября, Ковалевка).
Для подготовки и участия в этих матчах вызвано 24 футболиста. Сбор команды начнется 28 августа.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Мирослав Зновенко ("Никополь").
Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба - "Рух" Львов), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Олег Горин ("Минай"),
Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевський, Максим Брагарь (все - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Труа", Франция).
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