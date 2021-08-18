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Судаков, Мудрик, Супряга и еще 21 игрок. Список Ротаня на сентябрьские матчи молодежки

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Вызов на сбор получили 24 исполнителя

Судаков, Мудрик, Супряга и еще 21 игрок. Список Ротаня на сентябрьские матчи молодежки

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, вызванных на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Напомним, что молодежная сборная Украины проведет квалификационные матчи Евро-2023 против Сербии (3 сентября, Стара-Пазова) и Армении (7 сентября, Ковалевка).

Для подготовки и участия в этих матчах вызвано 24 футболиста. Сбор команды начнется 28 августа.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Мирослав Зновенко ("Никополь").

Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба - "Рух" Львов), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Олег Горин ("Минай"),

Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевський, Максим Брагарь (все - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Труа", Франция).

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Kela (Одесса)
18.08.2021 в 18:11
почему Ротань все еще у руля молодежки? этот тюфяк профукал уже все что можно и продолжает занимать ответственный пост. Позор.
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 17:59
сколько можно издеваться над Украиной --уберите Ротаня у нас что нет больше тренеров --срочно уберайте пустышку хватит позора
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+1
0
mega.rodich777 (Чернигов)
18.08.2021 в 17:40
сколько еще нужно просрать что бы его уволили
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
18.08.2021 в 17:18
При Шевченко, Ротань был вынужден копировать схему игры национальной сборной. Короткий пас, владение мячом. Теперь же надеюсь Руслану в роли свободного художника будет проще.
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0
-1
Kela (Одесса)
18.08.2021 в 18:12
а что, УАФ ставила перед Ротанем такие условия? бред и вымысел.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 17:07
Назаренко, Криськів, Мудрик, Судаков, Бондаренко, Супряга... У нормального тренера така збірна могла би ганяти будь-якого суперника... Але...
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+4
0


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