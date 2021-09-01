Украинская молодежка начала полноценную подготовку к сентябрьским матчам отбора Евро-2023
Уже в среду команда Ротаня вылетает в Сербию
uaf.ua
С 29 августа начали съезжаться на сбор футболисты
В понедельник к обеду команда уже была практически в полном составе, за исключением Николая Кухаревич. Нападающий французского "Труа" появится в распоряжении Руслана Ротаня чуть позже.
Что касается кадровых вопросов, то травму получил защитник "Руха" Роман Дидык, вместо него состав "молодежки" пополнил игрок "Черноморца" Валерий Дубко.
В понедельник и вторник команда провела по два занятия, а на 1 сентября запланировано одно занятие и вылет в Сербию.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Мирослав Зновенко ("Никополь").
Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Арсений Батагов ("Днепр-1 "Днепр), Олег Горин (" Минай "), Валерий Дубко (" Черноморец "Одесса).
Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевський, Максим Брагарь (все - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Труа", Франция).
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