Сербия U21 - Украина U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро 2023

Молодежная сборная Украины начинает новый отборочный цикл в борьбе за путевку на чемпионат Европы, который должен состояться 2023 года. Первым соперником нашей команды будет Сербия, а встреча состоится для нашей команды в гостях.

Следите за игрой, которую планируют показывать на украинском телевидении, вместе с аудио трансляцией на канале Подкасты UA-Футбол. Также вы можете совместить видео и комментарий на украинском в качестве альтернативного.

Начало стрима - 3 сентября в 18:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить старт трансляции.

Комментаторы - Александр Рыженко и Георгий Грошев