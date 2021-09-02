Сербия U21 - Украина U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро 2023
Новый вызов для подопечных Руслана Ротаня
Молодежная сборная Украины начинает новый отборочный цикл в борьбе за путевку на чемпионат Европы, который должен состояться 2023 года. Первым соперником нашей команды будет Сербия, а встреча состоится для нашей команды в гостях.
Следите за игрой, которую планируют показывать на украинском телевидении, вместе с аудио трансляцией на канале Подкасты UA-Футбол. Также вы можете совместить видео и комментарий на украинском в качестве альтернативного.
Начало стрима - 3 сентября в 18:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить старт трансляции.
Комментаторы - Александр Рыженко и Георгий Грошев
Популярное сейчас
- Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)
- Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
- Провальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября
- Украинская молодежка вылетела на матч отбора Евро-2023 против Сербии
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО