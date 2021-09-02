Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023
Болеем за нашу молодежку!
Первый домашний матч украинской молодежки в квалификации к чемпионату Европы, который состоится в 2023 году. Подопечные Руслана Ротаня проведут домашнюю встречу против команды Армении.
Бесплатно следить за игрой мы вам предлагаем в нашей онлайн трансляции от канала Подкасты UA-Футбол. Это удобный способ для просмотра игры, если у вас не будет возможности увидеть матч, или же вы можете использовать наше аудио в качестве альтернативного комментария.
Стрим начнется 7 сентября в 18:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции!
Комментаторы Георгий Грошев и Александр Рыженко
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