Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023

Первый домашний матч украинской молодежки в квалификации к чемпионату Европы, который состоится в 2023 году. Подопечные Руслана Ротаня проведут домашнюю встречу против команды Армении.

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Стрим начнется 7 сентября в 18:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции!

Комментаторы Георгий Грошев и Александр Рыженко