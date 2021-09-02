  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023
В тренде

Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Болеем за нашу молодежку!

Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023

UA-Футбол
Новина українською

Первый домашний матч украинской молодежки в квалификации к чемпионату Европы, который состоится в 2023 году. Подопечные Руслана Ротаня проведут домашнюю встречу против команды Армении.

Бесплатно следить за игрой мы вам предлагаем в нашей онлайн трансляции от канала Подкасты UA-Футбол. Это удобный способ для просмотра игры, если у вас не будет возможности увидеть матч, или же вы можете использовать наше аудио в качестве альтернативного комментария.

Стрим начнется 7 сентября в 18:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции!

Комментаторы Георгий Грошев и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Армения U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...