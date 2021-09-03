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Ротань начинает с победы. Украина в отборе ЧЕ-2023 одолела Сербию

Молодежная сборная Украины
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(3 голосов)

Украина провела свой первый матч в отборе ЧЕ-2023

Ротань начинает с победы. Украина в отборе ЧЕ-2023 одолела Сербию

Фото: facebook.com/FudbalskiSavezSrbije / Автор неизвестен

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины начала свой отборочный поход на ЧЕ-2023 выездным матчем против Сербии, и сделала это удачно.

Сегодняшний поединок в сербском городе Старая Пазова стал для украинской молодежной сборной определенным тестом на готовность к матчам осенней квалификации. Нет сомнений, что в случае поражения начались бы разговоры об отставке Руслана Ротаня с поста тренера сборной и полилось бы еще много грязи на нашу команду U-21. Однако сегодня ребята сделали все возможное для того, чтобы подобной критике не было места.

Сразу после стартового свистка можно было увидеть, что украинская сборная пытается присмотреться к своему сопернику, чтобы заметить слабые стороны сербов и увидеть свободные зоны. Одну из них уже на 14-й минуте поединка использовал Вивчаренко. Защитник прорвался по левому флангу и прострелил на Крыськива. Молодой полузащитник "Металлиста-1925" не растерялся, вошел в штрафную и с 13 метров пробил прямо под правую штангу, а Гордич не смог дотянуться до мяча. Именно так украинская молодежка забила первый и единственный гол во встрече.

Однако дальше поединок не был таким же легким для подопечных Ротаня, как в первые 15 минут. Соперник четко увидел, что нельзя отсиживаться в обороне, и начал раз за разом позиционно атаковать. Особую активность проявили вингеры Йович и Стеванович. Игроки давили на фланги Вивчаренко и Сыча, но прострелы в штрафную постоянно были неточными.

Вместе с этим стоит отдать должное и украинцам, которые продолжали идти к цели: на 29-й минуте едва не вышел сухой лист в Бондаренко. Игрок закручивал мяч в ворота с углового, однако попал в штангу, а от нее случился отскок в поле.

Начало второго тайма было тоже за украинской сборной, ведь нападению сербов не удавалось создать практически ничего у наших ворот. Ситуация радикально изменилась лишь после 60-й минуты. Тренер соперника сделал несколько замен атакующего плана, которые явно пошли на пользу команде. Подопечные Илии Столицы стали атаковать все острее, нанеся несколько опасных ударов в створ ворот. Стоит отдать должное Руслану Нещерета, который раз за разом спасал украинцев от пропущенных мячей.

Ближе к 90-й минуте стало видно, что наши противники уже смирились с поражением после многих нереализованных моментов, поэтому оставалось только спокойно доиграть поединок. Украинцы справились с этим на отлично и уже через несколько минут праздновали победу в матче.

Начало квалификации к молодежному Евро стал для команды Руслана Ротаня успешным. После сегодняшней победы сборная Украины U-21 занимает второе место в своей группе, пропустив вперед только Францию ​​по разнице забитых мячей. Теперь остается лишь пожелать удачи нашим ребятам в матче против Армении на следующей неделе и в других поединках квалификации.

Сербия U-21 – Украина U-21 0:1

Гол: Крыськив (15)

Предупреждения: Кестич, Маркович, Гаврич – Таловеров, Бондаренко

Сербия: Гордич, Бекович (Видославлевич, 73), Честич, Маркович (Милославлевич, 60), Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович (Гаврич, 71), Тедич, Стеванович

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Брагару, 90), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 69), Судаков (Драмбаев, 88), Вьюнник (Супряга, 77)

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В статье: Украина U-21 Сербия U-21
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Комментарии (13)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.09.2021 в 22:33
Ось, ось воно! Пішов зворотній звіт! Біла полоса почалась! Уперлись у дно - почали вигрібати! Наразі попре на усіх фронтах! Завтра також! Я за попкорном!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 22:24
Наш футбол докатился до состояния, когда и победы не радуют...
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
03.09.2021 в 22:10
Дивився гру і подумалося. Через 3-5 років серби гратимуть у європейських чемпіонатах, а наші дрова у минаях, вересах, альянсах... І це в кращому випадку. Ми не виглядали гірше. Навіть краще. Але чому ми не маємо росту???? Чому наші чемпіони світу не те що не ростуть, вони деградують!? Місити болото у чемпіонаті, де суддівські скандали одне одного обганяють і чекати на ріст гравців - це абсурд. Треба продавати наших за кордон, або "радіти" тому що є. Я не прихильник тренерського "таланту" Ротаня, та тут і Капелло не допоможе. Ким тут грати?((( Перемогли і за те спасибі!
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2021 в 22:30
Відсилаю до першоджерел: В. Бошков про Михайличенка та Віаллі.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
03.09.2021 в 22:05
"...Нет сомнений, что в случае поражения начались бы разговоры об отставке Руслана Ротаня с поста тренера сборной и полилось бы еще много грязи на нашу команду U-21...."...автор ..ты иб...нько. Есть критика, правильная, здоровая критика, как тренера, так и игроков за провалы и про..е...ы , её ни кто не отменял.
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
03.09.2021 в 21:26
Первый тайм - за нами. Второй - опять валидольный. В целом наши получше, но ещё работать и работать над всеми компонентами игры. Да, замены не усилили игру. Нападения не было видно. Ни Вьюнника, ни, тем более, вышедшего на замену, Супряги...
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2021 в 22:32
Це не рівень Супряги, він повинен грати у Серії А
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2021 в 21:12
игры нет пока не поздно убирайте Ротаня --это полный 0 напоминает игру 1 сборной такие же кривоногие-тупые -забили гол а потом игра на нервах
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+2
-6
Зритель (Харьков)
03.09.2021 в 21:24
Класс команды определяется умением удерживать нужный результат.
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+2
-1
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Drovko (Lviv)
03.09.2021 в 21:31
Клас команди визначається не грою на утримання рахунку, а грою у футбол ...суперник змушений йти вперед відкривати зони...що заважає підловити на цьому і забити ще? Якраз ота гра на відбій...
+1
-2
Зритель (Харьков)
03.09.2021 в 22:09
Гра на утримання рахунку та вміння утримувати рахунок - це різні речі.
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 22:17
Ну что гомик... Признаешь жид овская сучара, что зря гнал на РОтаня ???
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+1
-1
trey222
03.09.2021 в 21:08
С победой.
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+8
0


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