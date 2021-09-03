Ротань начинает с победы. Украина в отборе ЧЕ-2023 одолела Сербию

Молодежная сборная Украины начала свой отборочный поход на ЧЕ-2023 выездным матчем против Сербии, и сделала это удачно.

Сегодняшний поединок в сербском городе Старая Пазова стал для украинской молодежной сборной определенным тестом на готовность к матчам осенней квалификации. Нет сомнений, что в случае поражения начались бы разговоры об отставке Руслана Ротаня с поста тренера сборной и полилось бы еще много грязи на нашу команду U-21. Однако сегодня ребята сделали все возможное для того, чтобы подобной критике не было места.

Сразу после стартового свистка можно было увидеть, что украинская сборная пытается присмотреться к своему сопернику, чтобы заметить слабые стороны сербов и увидеть свободные зоны. Одну из них уже на 14-й минуте поединка использовал Вивчаренко. Защитник прорвался по левому флангу и прострелил на Крыськива. Молодой полузащитник "Металлиста-1925" не растерялся, вошел в штрафную и с 13 метров пробил прямо под правую штангу, а Гордич не смог дотянуться до мяча. Именно так украинская молодежка забила первый и единственный гол во встрече.

Однако дальше поединок не был таким же легким для подопечных Ротаня, как в первые 15 минут. Соперник четко увидел, что нельзя отсиживаться в обороне, и начал раз за разом позиционно атаковать. Особую активность проявили вингеры Йович и Стеванович. Игроки давили на фланги Вивчаренко и Сыча, но прострелы в штрафную постоянно были неточными.

Вместе с этим стоит отдать должное и украинцам, которые продолжали идти к цели: на 29-й минуте едва не вышел сухой лист в Бондаренко. Игрок закручивал мяч в ворота с углового, однако попал в штангу, а от нее случился отскок в поле.

Начало второго тайма было тоже за украинской сборной, ведь нападению сербов не удавалось создать практически ничего у наших ворот. Ситуация радикально изменилась лишь после 60-й минуты. Тренер соперника сделал несколько замен атакующего плана, которые явно пошли на пользу команде. Подопечные Илии Столицы стали атаковать все острее, нанеся несколько опасных ударов в створ ворот. Стоит отдать должное Руслану Нещерета, который раз за разом спасал украинцев от пропущенных мячей.

Ближе к 90-й минуте стало видно, что наши противники уже смирились с поражением после многих нереализованных моментов, поэтому оставалось только спокойно доиграть поединок. Украинцы справились с этим на отлично и уже через несколько минут праздновали победу в матче.

Начало квалификации к молодежному Евро стал для команды Руслана Ротаня успешным. После сегодняшней победы сборная Украины U-21 занимает второе место в своей группе, пропустив вперед только Францию ​​по разнице забитых мячей. Теперь остается лишь пожелать удачи нашим ребятам в матче против Армении на следующей неделе и в других поединках квалификации.

Сербия U-21 – Украина U-21 0:1

Гол: Крыськив (15)

Предупреждения: Кестич, Маркович, Гаврич – Таловеров, Бондаренко

Сербия: Гордич, Бекович (Видославлевич, 73), Честич, Маркович (Милославлевич, 60), Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович (Гаврич, 71), Тедич, Стеванович

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Брагару, 90), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 69), Судаков (Драмбаев, 88), Вьюнник (Супряга, 77)