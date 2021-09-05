Ротань: Болельщики требуют результата, но у нас был просмотр кандидатов в команду

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань подвел итоги победы над Сербией в матче отбора на молодежный ЧЕ-2023.

– Второй под вашим руководством европейский отбор для молодежной сборной Украины начался с победы в Сербии. Какие эмоции?

– Конечно, этот успех придаст уверенности нашей команде. Ребята должным образом настроились на поединок, выполнили установку и сумели взять очки на поле сильного соперника, в составе которого выступают исполнители из чемпионатов Англии, Италии, Нидерландов. Наш коллектив выглядел целостным – это самое главное.

– Какие, по вашему мнению, перспективы имеют сине-желтые в группе H?

– Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить. У нас есть каждая игра, которая по-своему ответственная. Впереди – не менее важный матч с Арменией, в котором мы хотим добиться максимального результата и показать качественную игру. Постараемся и дальше сохранять такой баланс.

– Сборная получила немало критики от болельщиков за игру в 2021 году. Какие выводы она сделала из этого подготовительного периода?

– Наш тренерский штаб смотрит немного по-другому. Журналисты и болельщики требуют результата, но у нас был просмотр кандидатов в команду, мы понимали, на что идем. Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды и лучше подготовиться к официальным матчам.

– В конце августа в сборную приехали все игроки, которых вы рассчитывали увидеть на сборе?

– Нет. Некоторые ребята, в частности, Дидык, Очеретько, получили повреждения. Однако я рад, что те исполнители, которые были довызваны, быстро поняли наши идеи и требования и стали одним целым с коллективом, – рассказал Ротань.