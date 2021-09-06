Ротань: Никаких ожиданий от квалификации Евро нет. Настраиваемся на каждую отдельную игру

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2023 против Армении.

— Последний раз молодежная сборная стартовала в отборочном турнире с победы 12 лет назад. На сколько процентов выполнили план ваши подопечные в матче с Сербией?

— Не хотелось бы говорить о каких-то процентах. Главное, что на этот матч команда вышла единым коллективом. Да, под конец не все получалось, начали играть на удержание счета, но полтора тайма ребята выполняли все, что от них требовалось.

Коллектив бился за результат и отдавал ради него все силы. Это было видно по парням в раздевалке после игры.

— Несмотря на победу, были негативные моменты?

— Естественно, были и такие ситуации, но мы их уже разобрали, указали на ошибки, поэтому надеюсь, что парни все поняли.

— Впереди Армения. В чем главная сила этой сборной?

— Как и все жители юга, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчам, которые мы смотрели. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте как в защите, так и в нападении.

Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

— Судаков говорил, что молодежная сборная по стилю похожа на национальную команду времен Шевченко. Насколько сейчас молодежка похожа на коллектив Александра Петракова?

— Думаю, у национальной команды почерк пока тот, который прививал Андрей Шевченко. Игровой стиль Александра Петракова появится немного позже, возможно, после пары-тройки игры.

— А у вас какой почерк?

— Мы еще с первого сбора пытаемся привить контроль мяча, уделяем большое внимание прессингу. Думаю, не за горами встреча и с тренером национальной сборной Александром Петраковым.

Мы обязательно пообщаемся, услышим его виденье развития сборных. Но это не процесс одного дня.

— Какие ваши ожидания от нынешней квалификации?

— Никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую игру. Сербию мы уже забыли, завтра – ответственный матч с Арменией.