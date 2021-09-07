Ротань: Первый матч с Сербией уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении
Встреча состоится сегодня, 7 сентября
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань дал комментарий перед матчем отбора на молодежный чемпионат Европы-2023 против Армении.
"Мне нравится, что на предыдущий матч с Сербией команда действительно вышла единым коллективом. Возможно что-то не получилось, в конце матча начали играть на удержание результата, но полтора тайма мы выглядели достаточно хорошо и ребята выполнили те указания, которые мы им давали. Первый матч мы уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении.
Мы с самого первого сбора шли к контролю мяча, работаем над прессингом. Также не за горами встреча с главным тренером национальной сборной. Мы обязательно пообщаемся и узнаем его видение. Но это процесс не одного дня и не одной минуты, нужно немного больше времени", - сказал Ротань в комментарии Футбол NEWS.
В первом поединке отбора на молодежный ЧЕ-2023 "сине-желтые" на выезде обыграли сверстников из Сербии со счетом 1:0.
Напомним, матч Украина - Армения состоится сегодня, 7 сентября, в Ковалевке на стадионе "Колос". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
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