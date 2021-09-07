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Ротань: Первый матч с Сербией уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении

Молодежная сборная Украины
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Встреча состоится сегодня, 7 сентября

Ротань: Первый матч с Сербией уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань дал комментарий перед матчем отбора на молодежный чемпионат Европы-2023 против Армении.

"Мне нравится, что на предыдущий матч с Сербией команда действительно вышла единым коллективом. Возможно что-то не получилось, в конце матча начали играть на удержание результата, но полтора тайма мы выглядели достаточно хорошо и ребята выполнили те указания, которые мы им давали. Первый матч мы уже забыли, сейчас меня волнует игра против Армении.

Мы с самого первого сбора шли к контролю мяча, работаем над прессингом. Также не за горами встреча с главным тренером национальной сборной. Мы обязательно пообщаемся и узнаем его видение. Но это процесс не одного дня и не одной минуты, нужно немного больше времени", - сказал Ротань в комментарии Футбол NEWS.

В первом поединке отбора на молодежный ЧЕ-2023 "сине-желтые" на выезде обыграли сверстников из Сербии со счетом 1:0.

Напомним, матч Украина - Армения состоится сегодня, 7 сентября, в Ковалевке на стадионе "Колос". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Армения U-21
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Источник:
ТК Футбол

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