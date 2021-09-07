Судаков: Нам не стоит недооценивать сборную Армении

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков в комментарии для Футбол NEWS поделился ожиданиями перед матчем отбора на молодежный чемпионат Европы-2023 против Армении.

"Нам не стоит недооценивать сборную Армении. У них достаточно много хороших футболистов, хорошо оснащены технически. Возможно, есть небольшой дисбаланс в обороне, но с мячем они работают очень хорошо. Думаю, будет тяжелая игра.

Мне звонил Александр Петраков, говорил, что рассчитывает на меня. Сказал, если забьешь три, вызову в национальную сборную. Но сейчас я нахожусь в молодежной сборной, поэтому не думаю о национальной. Для меня не имеет значения, национальная сборная, или молодежная. Я выхожу и играю с одинаковым настроем что там, что тут", - отметил Судаков.